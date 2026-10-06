Yankees cae ante Rays y queda al borde de la eliminación en playoffs

Los Yankees de Nueva York se quedaron sin margen de error. Una noche de fallas defensivas y oportunidades desperdiciadas terminó en una derrota de 5-2 ante los Rays de Tampa Bay, que tomaron ventaja de 2-0 en la serie divisional de la Liga Americana y quedaron a una victoria de avanzar.

Los dos cuadrangulares de Ben Rice no fueron suficientes para rescatar a Nueva York, que pagó caro sus errores desde el primer episodio y dejó escapar una oportunidad con las bases llenas cuando el encuentro estaba empatado.

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Tres errores ponen en problemas a Yankees desde el inicio

La defensa de Nueva York tuvo un arranque complicado: cometió tres errores en la primera entrada, igualando un récord de postemporada para un episodio inicial. Las fallas permitieron que Tampa Bay anotara una carrera y tomara ventaja temprana.

Rice respondió en el cuarto inning con un jonrón solitario que igualó el marcador y devolvió a los Yankees al encuentro.

Sin embargo, la ofensiva neoyorquina no pudo aprovechar su siguiente oportunidad. En la quinta entrada llenó las bases, pero se fue sin anotar, dejando abierta la puerta para que los Rays recuperaran el control.

Tampa Bay castiga con cuatro carreras en la quinta

La respuesta de los Rays llegó en ese mismo episodio. Tampa Bay armó un ataque de cuatro carreras, favorecido por otro error defensivo de los Yankees y un sencillo de Richie Palacios que produjo dos anotaciones.

El racimo colocó el marcador 5-1 y obligó a Nueva York a buscar una remontada.

Rice volvió a acercar a su equipo en la octava entrada con su segundo cuadrangular de la noche, también solitario, para dejar la pizarra 5-2. Su esfuerzo, sin embargo, no encontró acompañamiento suficiente para cambiar el resultado.

Bryan Baker cierra la puerta y deja a Nueva York contra las cuerdas

El cerrador Bryan Baker necesitó apenas nueve lanzamientos en el noveno episodio para asegurar la victoria de Tampa Bay.

Con la serie 2-0 a favor de los Rays, los Yankees necesitan ganar los tres encuentros restantes para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Tampa Bay, en cambio, está a un triunfo de sellar su clasificación.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará a los Medias Blancas de Chicago o a los Guardianes de Cleveland por un boleto a la Serie Mundial.