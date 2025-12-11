Boletos agotados en la preventa para el México vs. Portugal
Los boletos de preventa para el partido de México y Portugal, programado para el próximo 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México ––antes Estadio Azteca–– se agotaron rápidamente.
En menos de hora y media las entradas se terminaron, en medio de reclamos de la afición que buscaba conseguir un boleto para el partido de reinaguración del Coloso de Santa Úrsula rumbo al Mundial de México 2026 y donde se espera la participación de Cristiano Rolando.
Algunos usuarios entraron minutos antes a Fanki, la boletera oficial del partido, y se encontraron con una fila virtual de más de 183 mil personas delante. Y, una vez lograron entrar, les apareció una leyenda que les informaba que los boletos se habían agotado.
Mañana, de acuerdo con la información de la institución bancaria, quedaría un día de preventa y el 13 de diciembre, la venta general.