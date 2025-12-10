Fallas en Fanki durante preventa México vs Portugal
La boletera Fanki, encargada de gestionar la venta de entradas para el partido entre México y Portugal en el Estadio Ciudad de México ––antes Estadio Azteca–– registró fallas durante la preventa y generó inconformidad entre la afición que buscaba asegurar su lugar ante la posible visita de Cristiano Rolando el próximo 28 d marzo.
Te interesa: El Mundial que reta a México a modernizarse antes de recibir al mundo
La preventa estaba programada para iniciar a las 09:00 horas de este miércoles, pero 20 minutos antes los usuarios reportaron fallas tanto en la página web como en la aplicación de la boletera.
Los sistemas marcaban error al intentar ingresar, lo que impidió el acceso a la fila virtual. Ante la ola de comentarios y quejas, la empresa informo que el inicio de la preventa se recorrería a las 09:30 horas. “Estamos trabajando para que vivas la mejor experiencia”, informó la empresa.
El encuentro entre México y Portugal está programado para inaugurar el Estadio Ciudad de México, fecha donde el Coloso de Santa Úrsula volverá a abrir sus puertas para recibir un duelo internacional de alta expectativa.