El alemán Agit Kabayel conservó el título de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al imponerse al albanés Nelson Hysa, que renunció antes del final del combate en Düsseldorf.

La pelea, disputada ante 50.000 espectadores, solo duró dos asaltos, en los que Hysa, de 42 años, se había ido ya a la lona en dos ocasiones.

Se quejó de problemas físicos en un brazo y decidió arrojar la toalla.

Kabayel, de 34 años, alargó su invicto a 28 combates profesionales.

En junio se convirtió en el primer alemán en conseguir un cinturón mundial en la categoría de los pesos pesados desde 1932 y el legendario Max Schmeling. AFP