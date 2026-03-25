'Canelo' Álvarez y su nuevo modelo de negocio: Canelo Media
La visión empresarial de Saúl ‘Canelo’ Álvarez crece a la altura de su legado deportivo. El púgil mexicano no sólo impacta en el ring, sino que ahora, además de otros negocios, incursiona en el mundo de la creación de contenidos audiovisuales.
Fundada en 2026 por el multicampeón de boxeo mexicano, Canelo Media “tiene como objetivo fomentar la inmersión, la interactividad y un ecosistema de contenido 360° que fusiona deporte, cultura popular y estilo de vida. Es una aceleradora de marcas centrada en atletas y figuras del entretenimiento, dirigida a una audiencia global, enfocado en ofrecer historias detrás de cámaras, de estilo de vida y de interés humano”, según informa la propia marca del púgil tapatío.
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El nuevo emprendimiento de Saúl Álvarez se une a la productora Box to Box Films, la cual fungirá como socio de producción para todos los proyectos de entretenimiento de Canelo en todas las plataformas a nivel global.
Ambas empresas desarrollarán y producirán variedad de contenidos, incluyendo documentales, formatos unscripted y scripted, proyectos de formato largo y corto, así como especiales de eventos en vivo.
“Estoy súper emocionado de sumar Canelo Media a mi creciente portafolio de negocios. Estoy entusiasmado por descubrir historias nunca antes contadas, contribuir a crear contenido de vanguardia y construir una plataforma líder en deportes y entretenimiento. Mi misión siempre ha sido rodearme de los mejores en sus respectivas áreas, y con Box to Box no podría haber encontrado un mejor socio”, comentó Saúl “Canelo” Álvarez.
El contenido será desarrollado y producido tanto en América Latina como a nivel internacional, con una importante base creativa situada en México.
Para Canelo Media, la unión con Box to Box es importante, ya que es un estudio de contenido galardonado especializado en documentales, series documentales y entretenimiento. Entre los contenidos que ha realizado se encuentran series documentales deportivas como Formula 1: Drive To Survive, Sec Football: Any Given Saturday, Tour de France: Unchained, entre muchos otros.
Además Box To Box cuenta en sus registros con reconocidos largometrajes documentales como el ganador del Oscar Amy, o Supersonic, Maradona y Senna.