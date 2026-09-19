Boxeo: ‘Pitbull’ Cruz defiende su título en una nueva batalla México vs Puerto Rico
Isaac "Pitbull" Cruz vuelve al ring este sábado 19 de septiembre en la Pechanga Arena de San Diego, California, para defender su campeonato interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante el puertorriqueño Néstor Bravo.
El combate llega en un contexto específico para Cruz. Será su primera pelea del año, después de un empate por decisión mayoritaria ante Lamont Roach en 2025, y también la primera bajo la tutela de Eddy Reynoso, el entrenador del Canelo Álvarez. El mexicano tiene un récord de 28 victorias, tres derrotas y dos empates, con 18 triunfos por nocaut. Reynoso lo prepara al mismo tiempo que trabaja con el Canelo de cara a su pelea del 31 de octubre en Arabia Saudita contra Christian Mbilli.
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Del otro lado estará Néstor Bravo, un rival que llega con hambre y con credenciales. El puertorriqueño tiene un récord profesional de 24 victorias, una derrota y 17 nocauts, y viene de noquear en el segundo asalto al mexicano Pedro Campa en enero de este año. Bravo suele buscar el intercambio de golpes, un estilo que promete choque directo con la presión constante que caracteriza al Pitbull. El propio Cruz reconoció que Bravo es un peleador aguerrido y aseguró contar con una estrategia para neutralizar su estilo.
El cruce plantea un contraste de estilos claro. Cruz querrá imponer su ritmo habitual, esa presión asfixiante que lo llevó a ser campeón mundial en 140 libras. Bravo tratará de mantenerlo a distancia y aprovechar cada apertura. Ninguno de los dos suele buscar la pelea táctica, así que la posibilidad de un intercambio abierto es alta.
La cartelera sufrió un ajuste importante en las últimas horas. La pelea entre Jesús "Mono" Ramos y Meiirim Nursultanov, que iba a estelarizar el coestelar por el título interino mediano del CMB, se canceló por complicaciones de salud del boxeador mexicano. El evento quedó reajustado con estos combates: Isaac Cruz vs Néstor Bravo, Daniel Blancas vs Sergio Jiménez, Marco Verde vs Guillermo Hernández y Eumir Marcial vs Omar Huerta.
El nombre más llamativo entre los preliminares es el de Marco Verde. El mazatleco, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, continúa en su etapa profesional y expondrá su invicto ante Guillermo Hernández. Será una de las pruebas más importantes de su joven carrera como profesional.
La velada, además, tiene un peso simbólico dentro del calendario mexicano. Se enmarca en las celebraciones por el Día de la Independencia, y da continuidad a la histórica rivalidad entre México y Puerto Rico, que a lo largo de las décadas ha dejado algunos de los combates más recordados del boxeo. Para Cruz, será también la oportunidad de estrenar la etiqueta de "nueva era" que él mismo ha usado para describir esta etapa junto a Reynoso.
Lo que está en juego es concreto: el cinturón interino superligero del CMB para Cruz, y la posibilidad de un salto grande para Bravo, que buscará su primer título del organismo verde y oro. La Pechanga Arena espera un lleno importante y una pelea con ritmo alto desde la primera campana.
A qué hora y dónde ver la pelea del ‘Pitbull’ Cruz
La cartelera arrancará a las 18:00 horas del centro de México por DAZN y ESPN, mientras que el combate estelar está programado para alrededor de las 21:00 horas. Azteca 7 transmitirá las peleas principales a partir de las 23:00 horas.