Canelo Álvarez confirma nueva fecha para su pelea con Christian Mbilli
Tras reprogramarse su función de fiestas patrias, Saúl "Canelo" Álvarez reveló la nueva fecha para su regreso a los cuadriláteros.
El púgil tapatío fue invitado a la última emisión del podcast The Ariel Helwani Show. Durante el programa, el cual fue publicado este miércoles 22 de julio, confirmó que será el 31 de octubre cuando vuelva a ponerse los guantes con la misión de enfrentarse a Christian Mbilli.
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El combate se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita. Para esta contienda estará en juego el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además de que será su primer duelo desde que perdió con Terence Crawford el pasado 13 de septiembre de 2025.
¿Por qué no peleará en septiembre?
Cabe recordar que en un inicio Canelo y Mbilli habían pactado que su encuentro se celebrara el 12 de septiembre. Incluso, el choque había sido confirmado por ambos peleadores en sus redes sociales.
Sin embargo, en el mismo podcast, el mexicano reveló que no se sentía listo para pelear tan pronto. Y es que en el camino se atravesaron problemas familiares que interrumpieron su preparación, por lo que consideró que lo mejor era aplazar el combate.
"Hubo algunos problemas en mi familia que necesitaba resolver, pero todo está bien ahora. Siempre soy muy disciplinado y muy organizado con mis campamentos de entrenamiento, y no estaba listo para estar en el campamento de entrenamiento. Por eso pospuse la pelea, necesitaba cuidar de mi familia primero", explicó.
De igual forma, habló sobre su retiro. Señaló que, después de 21 años de trayectoria y de haber ganado 19 títulos mundiales, el final está cerca, asegurando que no le quedan más de tres o cuatro combates por delante.
"No me queda nada por probar porque he logrado prácticamente todo en el boxeo. Tal vez me queden tres o cuatro peleas porque tengo otros objetivos fuera", declaró.
¿Quién es Christian Mbilli, el rival del Canelo?
En cuanto a su rival para el mes de octubre, Christian Mbilli es un pugilista de 31 años originario de Camerún. Tras quedar en el quinto lugar olímpico en Río 2016 dentro de la categoría de -75 kg, dio el salto al profesionalismo debutando en 2017. Desde entonces mantiene un récord invicto de 30 peleas, con 29 victorias y un empate.
Además, se convirtió en campeón supermediano del CMB sin siquiera haber peleado por el cinturón. Lo anterior ocurrió de forma indirecta gracias al último combate del Canelo.
Resulta que cuando el tapatío cayó con Terence Crawford hace un año, perdió sus cuatro cinturones del CMB, la AMB, la FIB y la OMB de dicha categoría. No obstante, el norteamericano jamás defendió sus coronas y las terminó dejando vacantes tras anunciar su retiro.
Por esta razón, el camerunés fue ascendido por decisión del CMB como el nuevo campeón de su organismo. Ahora, el Canelo buscará arrebatarle aquel cetro que alguna vez fue suyo.