¿Por qué el CMB despojó a Terence Crawford del título de peso supermediano que ganó ante Saúl "Canelo" Álvarez?
El reinado de Terence "Bud" Crawford como campeón indiscutido de peso supermediano ha terminado abruptamente.
Te puede interesar: Tepito a los golpes, crónicas de boxeo en el barrio bravo de México
Apenas tres meses después de su victoria histórica sobre Saúl "Canelo" Álvarez en septiembre de este año, el Consejo Mundial de Boxeo —WBC por sus siglas en inglés— anunció que Crawford (42-0, 31 KOs) fue despojado de su cinturón de las 168 libras. Y todo por un revés burocrático.
La estrella libra por libra no pagó las tarifas de sanción requeridas por el CMB para sus últimas dos peleas de campeonato: la de su debut en peso superwelter en agosto de 2024 contra Israil Madrimov de la AMB y su combate más reciente contra el Canelo.
Estas tasas son un porcentaje obligatorio que cada peleador —especialmente un campeón— debe entregar al organismo cuando disputa un título mundial; funcionan como una cuota administrativa que permite que el cinturón esté oficialmente en juego y que el combate sea reconocido como pelea de campeonato.
En el caso del CMB, ese porcentaje suele rondar el 3% de la bolsa del boxeador, aunque puede ajustarse en eventos especiales, como fue el caso de Crawford.
El Consejo hizo una excepción para esta pelea y redujo la tarifa de sanción del 3% habitual a solo el 0.6%, lo que dejaba a Crawford con una obligación aproximada de 300,000 dólares, —tomando en cuenta que el CMB calculó que su bolsa ante Canelo rondó los 50 millones—. De ese monto, el 75% sería destinado al Fondo de Boxeadores José Sulaimán, un programa humanitario creado para asistir a púgiles en situación vulnerable alrededor del mundo.
El organismo explicó que enviaron múltiples avisos a Crawford, a su equipo y abogados, pero no recibieron respuesta, por lo que la directiva se vio obligada a actuar y retirar el título.
La decisión del Consejo Mundial de Boxeo ocurre, además, en medio poco después de un ruido mediático reciente, luego de que Bernie “Tha Boxer” —aliado cercano de Crawford— insinuó públicamente a través de una entrevista en Mill City Boxing que una eventual revancha con el Canelo Álvarez tendría un precio no menor a 100 millones de dólares.
Con el cinturón vacante, el CMB ya ha puesto la división en marcha. El actual campeón interino, Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs), peleará contra Hamzah Sheeraz (22-0-1, 18 KOs) por el título, mientras que Canelo —rankeado como primer retador— sigue recuperándose de una cirugía de codo y no se espera que regrese al ring hasta abril.