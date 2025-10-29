Canelo Álvarez celebra 20 años en el ring
Hoy se cumplen 20 años desde que Saúl “Canelo” Álvarez subió por primera vez a un ring profesional. Lo que comenzó como el sueño de un joven de Guadalajara se ha convertido en un legado que trasciende fronteras y generaciones, un símbolo del orgullo mexicano, la perseverancia y la pasión por el boxeo.
Canelo debutó a los 15 años en 2005 y mostró un talento extraordinario. A los 20 años se convirtió en el campeón mundial superwelter del CMB más joven de la historia. A lo largo de su carrera, conquistó títulos en cuatro divisiones diferentes y logró en dos ocasiones el estatus de campeón indiscutido de peso supermediano. Su capacidad para adaptarse a cualquier rival y mantenerse en la élite le permitió unificar cinturones y consolidarse como uno de los boxeadores más respetados del planeta.
“Cada victoria y cada desafío me formaron como persona y como atleta. Estoy agradecido con mi familia, mis fans y con México, que siempre fueron mi fuerza e inspiración. La pasión sigue intacta, y el ring sigue siendo mi hogar”, afirmó Canelo en esta fecha tan especial.
Su carrera no se mide solo en títulos. Hizo historia al llenar arenas alrededor del mundo, desde Madison Square Garden en Nueva York y el AT&T Stadium en Dallas, hasta el Allegiant Stadium en Las Vegas, donde se registró un récord de más de 70,000 espectadores. Regresó a Guadalajara para una pelea monumental, celebró sus raíces y compartió su éxito con la afición que lo vio crecer.
El impacto de Canelo trasciende el deporte. Según estimaciones, ha ganado más de 400 millones de dólares solo por peleas y sus ingresos totales, sumando contratos comerciales, patrocinios y negocios propios, superan los 750 millones de dólares. Su éxito en los negocios abarca sectores como deporte, moda, cine, bienes raíces y bebidas, lo que lo convierte en uno de los atletas más poderosos económicamente del mundo.
La disciplina y constancia de Canelo también se reflejan en su relación de por vida con Eddy Reynoso y Chepo Reynoso, su equipo de entrenadores, que constituyó la base de su éxito. Bajo su guía, perfeccionó un estilo único: contragolpeador, con defensa sólida y ataque al cuerpo. Su enfoque inspiró a millones de seguidores que ven en Canelo un ejemplo de dedicación y excelencia.
Hoy, al cumplir 20 años de carrera profesional, Canelo Álvarez no celebra solo títulos y récords. Celebra un viaje de vida, esfuerzo, orgullo mexicano y éxito sin precedentes, consolidándose como uno de los mayores íconos del boxeo mundial y un verdadero embajador de México.