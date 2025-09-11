Canelo Álvarez: Todos los rivales a los que ha vencido el boxeador mexicano
El boxeador jalisciense se enfrentará al estadounidense Terence Crawford en Las Vegas, donde buscará acrecentar su número de triunfos. Aquí te decimos todas las peleas que ha ganado el Canelo Álvarez.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa a la actividad boxística y esta vez lo hará ante el estadounidense Terence Crawford, en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada. En el combate se ponen en juego todos los títulos de peso supermedio.
Para el Canelo, este será su segundo combate del año, luego de que en marzo pasado derrotó al cubano William Scull, quitándole el invicto y adjudicándose el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).
Te puede interesar: Canelo Álvarez: Las cinco peleas que definen su legado en el boxeo
Ahora, Saúl Álvarez busca acrecentar su número de victorias. Actualmente cuenta con 63 triunfos, por 2 empates y 2 derrotas en 67 peleas, por lo que si vence a su contrincante estadounidense, llegaría a 64 peleas ganadas.
A continuación te detallamos todos los triunfos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.
Canelo Álvarez: todos los triunfos del boxeador mexicano
- Fecha | Rival | Lugar | Triunfo
- 3 marzo 2025 | William Scull | Arabia Saudita | W-UD
- 14 septiembre 2024 | Edgar Berlanga | Las Vegas | W-UD
- 4 mayo 2024 | Jaime Munguía | Las Vegas | W-UD
- 30 septiembre 2023 | Jermell Charlo | Las Vegas | W-UD
- 6 mayo 2023 | John Ryder | Zapopan | W-UD
- 17 septiembre 2022 | Gennady Golovkin | Las Vegas | W-UD
- 6 noviembre 2021 | Caleb Plant | Las Vegas | W-TKO
- 8 mayo 2021 | Billy Joe Saunders | Arlington | W-RTD
- 27 febrero 2021 | Avni Yildirim | Miami | W-RTD
- 19 diciembre 2020 | Callum Smith | San Antonio | W-UD
- 2 noviembre 2019 | Sergey Kovalev | Las Vegas | W-KO
- 4 mayo 2019 | Daniel Jacobs | Las Vegas | W-UD
- 15 diciembre 2018 | Rocky Fielding | New York | W-TKD
- 15 septiembre 2018 | Gennadiy Golovkin | Las Vegas | W-MD
- 6 mayo 2017 | Julio César Chávez Jr. | Las Vegas | W-UD
- 17 septiembre 2016 | Liam Smith | Arlington | W-KO
- 7 mayo 2016 Amir Khan | Las Vegas | W-KO
- 21 noviembre 2015 | Miguel Cotto | Las Vegas | W-UD
- 9 mayo 2015 | James Kirkland | Houston | W-KO
- 12 julio 2014 | Erislandy Lara | Las Vegas | W-SD
- 8 marzo 2014 | Alfredo Angulo | Las Vegas | W-TKO
- 20 abril 2013 | Austin Trout | San Antonio | W-UD
- 15 septiembre 2012 | Josesito López | Las Vegas | W-TKO
- 5 mayo 2012 | Shane Mosley | Las Vegas | W-UD
- 26 noviembre 2011 | Kermit Cintron | CDMX | W-TKO
- 17 septiembre 2011 | Alfonso Gómez | Los Ángeles | W-TKO
- 18 junio 2011 | Ryan Rhodes | Guadalajara | W-TKO
- 5 marzo 2011 | Matthew Hatton | Anaheim | W-UD
- 4 diciembre 2010 | Lovemore Ndou | Veracruz | W-UD
- 18 septiembre 2010 | Carlos Manuel Baldomir | Los Ángeles | W-KO
- 10 julio 2010 | Luciano Leonel Cuello | Guadalajara | W-TKO
- 1 mayo 2010 | José Miguel Cotto | Las Vegas | W-TKO
- 6 marzo 2010 | Brian Camechis | Tuxtla Gutierrez | W-KO
- 5 diciembre 2009 | Lanardo Tyner | Tepic | W-UD
- 15 septiembre 2009 | Carlos Leonardo Herrera | Puebla | W-TKO
- 8 agosto 2009 | Marat Khuzeev | Zapopan | W-KO
- 6 junio 2009 | Jeferson Luis Goncalo | Cancún | W-KO
- 11 abril 2009 | Michel Rosales Hernández | Tepic | W-TKO
- 21 febrero 2009 | Euri González | Zapopan | W-TKO
- 17 enero 2009 | Luis Antonio Fitch | CDMX | W-TKO
- 5 diciembre 2008 | Raúl Pinzón | Miami | W-TKO
- 24 octubre 2008 | Larry Mosley | Cabazon CA | W-UD
- 2 agosto 2008 | Carlos Adán Jerez | Zapopan | W-UD
- 28 junio 2008 | Miguel Vázquez | Zapopan | W-UD
- 6 junio 2008 | Francisco Villanueva | Tepic | W-SD
- 18 abril 2008 | Gabriel Martínez | Ciudad Nezahualcóyotl | W-RTD
- 14 marzo 2008 | Francisco Villanueva | Guadalajara | W-TKO
- 22 febrero 2008 | Axel Rodrigo Solís | Ciudad Nezahualcóyotl | W-KO
- 15 diciembre 2007 | Sean Holley | Zapopan | W-TKO
- 31 agosto 2007 | Ricardo Cano | Guadalajara | W-UD
- 18 agosto 2007 | Christian Solano | Guadalajara | W-UD
- 1 junio 2007 | Jesús Abel Hernández | Tepic | W-TKO
- 19 mayo 2007 | Víctor Emilio Márquez | Zapopan | W-KO
- 30 marzo 2007 | Iván Illescas | Tepic | W-KO
- 2 marzo 2007 | Javier Martínez | Tepic | W-TKO
- 8 diciembre 2006 | Daniel Martínez | Guadalajara | W-KO
- 29 septiembre 2006 | Francisco Villanueva | Tonalá | W-KO
- 15 septiembre 2006 | Cristian Hernández | Guadalajara | W-KO
- 21 julio 2006 | Juan Hernández | Guadalajara | W-KO
- 10 febrero 2006 | Pedro López | Guadalajara | W-KO
- 20 enero 2006 | Miguel Vázquez | Guadalajara | W-SD
- 26 noviembre 2005 | Pablo Alvarado | Tonalá | W-KO
- 29 octubre 2005 | Abraham González | Tonalá | W-TKO
Published |Modified