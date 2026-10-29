Canelo enfrenta su mayor caída ofensiva desde que alcanzó la cima del boxeo

Saúl “Canelo” Álvarez noqueó a Caleb Plant en noviembre de 2021, a los 31 años, y se convirtió en el primer campeón indiscutido supermediano y en el mejor libra por libra del mundo. Cuatro años después cerró 2025 con apenas 6.5 golpes conectados por asalto, su menor promedio anual desde aquella conquista, según un análisis de sus ocho peleas entre 2022 y 2025 con datos de CompuBox.

"Ahora sé lo que hice mal. Hice todo lo necesario, tuve un buen campamento, pero simplemente mi mente no estaba ahí", dijo Canelo sobre la derrota ante Terence Crawford en el programa The Ariel Helwani Show.

La caída fue de 64.4 por ciento respecto a 2024 y coincidió con esa derrota, que le costó sus cuatro campeonatos mundiales. Este sábado, en Riad, Arabia Saudita, el mexicano buscará recuperar el primero de ellos, el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante Christian Mbilli, en su primera pelea en 13 meses, tras estar fuera por una operación de codo.

¿Cuánto bajó su producción ofensiva?

La victoria sobre Plant cerró un 2021 en el que Canelo ganó tres peleas, todas antes del límite. Fue también su último nocaut. Desde entonces ha disputado ocho combates, con seis victorias y dos derrotas, todos resueltos por decisión.

Sus números no bajaron de forma constante. En 2022, frente a Dmitry Bivol y Gennady Golovkin, conectó 214 golpes en 24 asaltos, un promedio de 8.9 por episodio. Al año siguiente subió a 13 ante John Ryder y Jermell Charlo.

En 2024, con 34 años, tuvo su mayor actividad ofensiva de este periodo. Conectó 234 golpes ante Jaime Munguía y 201 frente a Edgar Berlanga, con una precisión superior al 43 por ciento en ambas peleas, y derribó a sus dos rivales, aunque los dos llegaron hasta el final de la pelea y evitaron se noqueados.

El punto quiebre llegó en mayo de 2025. William Scull evitó los intercambios durante buena parte de los 12 asaltos y Canelo no consiguió llevarlo a la corta distancia. El mexicano lanzó apenas 152 golpes y conectó 56. Entre ambos sumaron 445 intentos, el menor registro combinado documentado por CompuBox para una pelea de 12 asaltos.

En septiembre, Crawford planteó otro problema. Usó su movilidad, cambió de guardia y controló la distancia para neutralizar buena parte de los ataques de Álvarez. Canelo lanzó 338 golpes y conectó 99, con una precisión del 29.3 por ciento, mientras el estadounidense acertó 115 de 534 y ganó por decisión unánime.

La diferencia estuvo, en buena medida, en el jab. Crawford conectó 45, frente a 16 del mexicano y encontró espacios para responder sin quedar expuesto a los contragolpes.

Esas dos peleas dejaron a Canelo con 155 golpes conectados en 2025, frente a los 435 de un año antes. Sus intentos bajaron de 1,000 a 490, menos de la mitad. En promedio, pasó de conectar 18.1 golpes por asalto a 6.5, su menor producción anual, tanto en intentos como en aciertos, entre 2022 y 2025.

¿Se puede volver a la cima después de los 35?

El ejemplo más cercano es el propio Crawford. Tenía 37 años cuando subió a las 168 libras para derrotar a Canelo y, pese a ser mayor que el mexicano, impuso su velocidad y precisión para convertirse en el primer campeón indiscutido de tres divisiones en la era de los cuatro cinturones.

En la misma categoría, Carl Froch noqueó a George Groves en mayo de 2014, a los 36 años, ante 80 mil espectadores en Wembley, para defender sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Después de ello no volvió a pelear.

Golovkin, el rival que mejor conoce Canelo, ganó una pelea de unificación a los 40 años ante Ryota Murata, en abril de 2022. En septiembre perdió la trilogía contra el mexicano y no volvió a subirse a un ring. Usyk y Beterbiev también unificaron después de los 37, aunque el ruso perdió la revancha ante Bivol al año siguiente.

Canelo enfrenta, además, un desgaste acumulado distinto al de su próximo rival. Debutó profesionalmente en 2005, a los 15 años, y suma 532 asaltos en 68 combates, según BoxRec. Mbilli, cinco años menor, comenzó su carrera en 2017 y acumula 143 episodios. Son 389 asaltos de diferencia entre ambos.

¿Qué le exigirá Mbilli?

Durante su ausencia, Canelo se operó el codo y preparó su regreso en Gandía, España, donde compartió entrenamientos con el excampeón mundial de peso pesado Oleksandr Usyk.

También pidió mover la pelea, prevista originalmente para septiembre, porque no se sentía listo para iniciar el campamento. A su llegada a Arabia Saudita, el lunes, reconoció que el descanso le ha permitido recuperarse físicamente.

Mbilli presenta un reto distinto al de Scull y Crawford. El campeón del CMB, de 31 años, avanza de forma constante y lanza combinaciones para presionar a sus rivales, un estilo que podría darle a Canelo más oportunidades de contragolpear, aunque también lo obligará a resistir un volumen alto de ataques.

"He entrenado muy fuerte para esta pelea porque Mbilli va hacia adelante, lanza muchos golpes y es fuerte. Voy a necesitar mucha resistencia", dijo el mexicano en una entrevista con Pat McAfee.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reconoció en septiembre que Álvarez se acerca al final de su carrera, aunque defendió que todavía puede competir al máximo nivel.

"Está claro que, a su edad, se acerca el final. Independientemente de eso, todavía está entre los mejores", señaló el dirigente.

En noviembre de 2021, a Canelo le bastaron 11 asaltos para completar los cuatro cinturones supermedianos, mientras que este sábado, en Riad, buscará recuperar el primero.