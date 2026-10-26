Canelo llega a Arabia Saudita entre gritos de “México, México” para enfrentar a Mbilli

Saúl “Canelo” Álvarez llegó a Arabia Saudita para su pelea contra Christian Mbilli y recibió una bienvenida entre aficionados y banderas mexicanas. A su llegada al hotel, decenas de seguidores esperaban al tapatío, quien buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Entre los presentes había mexicanos que se hicieron escuchar con el grito de “¡México, México!”, mientras mostraban su bandera para acompañar al boxeador en los días previos al combate.

“Estoy listo para la pelea, estoy emocionado”, dijo Canelo ante los presentes.

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Canelo buscará recuperar el cinturón del CMB

Álvarez enfrentará al camerunés-francés Christian Mbilli el sábado 31 de octubre de 2026 en The Venue, en Riad. El encuentro marcará su regreso al ring después de más de un año, tras la derrota por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

El mexicano tendrá la oportunidad de recuperar uno de los cinturones que perdió en aquella pelea. Para conseguirlo deberá vencer a Mbilli, quien llegará invicto y realizará la primera defensa de su campeonato mundial supermediano del CMB.

Canelo cuenta con un récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, mientras que su rival registra 29 triunfos y un empate.

Una función con protagonismo mexicano

La pelea encabezará la cartelera “México contra el Mundo”, integrada por diez enfrentamientos entre boxeadores mexicanos y rivales internacionales.

Entre los participantes estarán Jaime Munguía, quien enfrentará a Nikita Zon; Rafael “Divino” Espinoza, que defenderá su campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo ante Lorenzo Parra, y David “Rey” Picasso, quien se medirá con Carl Martin.

También está anunciado el combate entre Lindolfo Delgado y Arthur Biyarslanov por el título vacante superligero de la Federación Internacional de Boxeo.

La aparición de Canelo en el ring está prevista aproximadamente para las 18:00 horas del centro de México, aunque el horario puede modificarse según la duración de las peleas anteriores. La transmisión está anunciada por DAZN y TV Azteca.