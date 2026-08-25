CMB abre una posible ruta al ganador de Canelo-Mbilli
Lester Martínez defenderá el próximo 29 de agosto en Los Ángeles el campeonato interino supermediano del CMB frente al invicto croata Luka Plantić. Dos meses después, el 31 de octubre en Riad, Christian Mbilli expondrá el título mundial de la misma división ante Saúl “Canelo” Álvarez.
Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, fue consultado en el Martes de Café sobre si el vencedor del primer combate podría convertirse en retador del ganador del segundo.
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“Es una posibilidad. Las peleas obligatorias se van a ver hasta la Convención, entonces sería anticipado. Hay que ver qué pasa en ambos combates, cómo resultan”, respondió el dirigente.
Mbilli, invicto y uno de los principales nombres de la nueva generación de las 168 libras, ha ganado terreno en la división durante los últimos años y ahora tendrá ante Canelo la pelea más importante de su carrera. El combate forma parte de la creciente apuesta de Arabia Saudita por llevar a Riad algunas de las principales funciones del boxeo mundial.
Canelo buscará recuperar uno de los campeonatos que perdió ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Después de aquella pelea, el cinturón supermediano del CMB quedó vacante y Mbilli fue reconocido posteriormente como campeón.
Además, precisó Sulaimán, el resultado deportivo no será lo único que pese en el siguiente movimiento de las 168 libras.
“Muchas veces hay lastimaduras o hay otros planes que salen para cualquiera de los cuatro peleadores y vamos a ver en la Convención cuál será la decisión”, añadió.
Por ahora el CMB no ha designado retador obligatorio de la división. El resultado entre Martínez y Plantić puede colocar al vencedor un paso más cerca, pero la decisión sobre el siguiente retador quedará para la Convención del organismo.