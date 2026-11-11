CMB aplaza nombramiento de Lester Martínez como retador obligatorio del Canelo

ACAPULCO.- Lester Martínez, campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llegó a la 64ª Convención del organismo para exigir una pelea con Saúl "Canelo" Álvarez y se fue sin la designación de retador obligatorio, porque Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, aplazó la decisión.

"Somos los retadores obligatorios y tenemos el derecho a disputar ese título absoluto", declaró el guatemalteco antes de la reunión. Ese día incluso se mostró dispuesto a enfrentar a Canelo en febrero de 2027.

Sin embargo, el jerarca del CMB explicó que antes de decidir deben definirse los siguientes pasos de Canelo y de Martínez, y que el organismo también evaluará a Diego Pacheco, campeón Plata de la división, y a los demás peleadores entre los cinco primeros de la clasificación de las 168 libras.

"Ya había escuchado algo así, pero vamos a tener más tiempo de preparación, más enfoque y de alguna u otra manera eso se va a dar", respondió Martínez tras conocer la resolución.

¿Qué establece el reglamento del CMB?

El artículo 3.22 señala que un campeón interino no se convierte automáticamente en retador obligatorio: necesita una orden previa y por escrito del presidente del organismo o de su representante. El artículo 3.7 da al CMB la facultad de designar a sus retadores, con la autorización o ratificación de su Junta de Gobierno.

El caso de Martínez, sin embargo, tiene un antecedente. En diciembre de 2025, el CMB determinó que el ganador de Christian Mbilli contra Hamza Sheeraz debía enfrentar al guatemalteco como retador obligatorio.

Esa pelea se canceló y, en enero de 2026, el organismo actualizó su resolución para dejar el caso de Martínez sujeto a evaluación.

El reglamento permite aplazar una designación, pero el CMB no aclaró formalmente qué pasó con aquella orden ni qué condiciones deberá cumplir Martínez para recibir la oportunidad.

¿Qué planea el equipo de Canelo?

La espera coincide con los planes de Eddy Reynoso, entrenador de Álvarez, que dijo el lunes que busca que Canelo regrese en marzo de 2027 y haga dos peleas en el año, con opciones como una unificación y una revancha con Terence Crawford.

Reynoso también mencionó una posible revancha con Dmitry Bivol entre los planes.

El manejador de Álvarez calificó a Martínez como un gran peleador y lo puso entre las posibilidades para disputar el título, aunque dejó la decisión en manos del CMB. Ambos coincidieron en Acapulco, pero el guatemalteco descartó que hayan negociado.

"Solo lo saludé", explicó y cuando le preguntaron si hablaron de la pelea, respondió que no.

Mientras espera, Martínez contempla pelear en Guatemala. Para enfrentar a Canelo, ahora prefiere septiembre de 2027, por las fiestas de independencia de México y de su país.

"No es que sea más rápido, sino que es la obligación del campeón interino poder hacer esa siguiente pelea", insistió.