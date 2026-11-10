Lester Martínez reclama pelear con Canelo ante el CMB: “Tenemos derecho a disputar ese título”

Lester Martínez llegó a Convención 64 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un objetivo: conseguir que el organismo le garantice una oportunidad por el campeonato supermediano que Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el 31 de octubre ante Christian Mbilli.

“Somos los retadores obligatorios y tenemos el derecho a disputar ese título absoluto”, afirmó el guatemalteco, campeón interino de las 168 libras, durante un encuentro con medios.

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Martínez recordó que el campeonato interino existe para abrir el camino hacia el absoluto y que eso es lo que planteará ante los dirigentes del organismo.

“Si se nos da la oportunidad, vamos a hablar para que se haga lo que ellos dicen”, explicó.

El guatemalteco defendió su cinturón en agosto, cuando noqueó a Luka Plantic en el décimo asalto y también ya se enfrentó a Mbilli, con quien empató en septiembre de 2025. El CMB, sin embargo, todavía no ordena una pelea entre Martínez y Canelo.

Febrero, la fecha que pide Martínez

Martínez tampoco quiere esperar a que el CMB decida y cuando le preguntaron por un posible combate en febrero de 2027, declaró estar listo para asumirlo.

“Estamos listos desde antes de tener una pelea, desde antes de que nos confirmen una pelea. Si es para febrero, pues vamos a iniciar con el pie derecho, con una gran pelea y con una gran victoria”, señaló.

Martínez estuvo en Arabia Saudita para ver el triunfo de Canelo sobre Mbilli y siguió también a otros boxeadores de la división.

“Me imagino ante Canelo una pelea bastante atractiva, bastante llamativa, donde me levanten la mano a mí como ganador”, anticipó sobre un combate con el mexicano.

Eddy Reynoso, entrenador de Álvarez, habló en la misma convención de otras prioridades, como una revancha con Terence Crawford y una unificación, con marzo como fecha tentativa para el regreso, aunque reconoció que Martínez merece una oportunidad por el título.

El guatemalteco mencionó Las Vegas como su sede ideal para el duelo vs Álvarez, pero no descartó México, en el Estadio Banorte, ni una función en Guatemala.

“En México también sería una gran oportunidad, delante de mucha gente mexicana, porque estoy seguro de que me ganaría el respeto y la admiración de parte de todos ellos”, afirmó.

Martínez aclaró que lo que persigue es el campeonato absoluto, más allá de quién lo tenga, aunque el CMB todavía no le ordena la pelea y el equipo de Canelo mira primero hacia Crawford.