¿Cuántos campeones mundiales de boxeo tiene México en la actualidad?
México mantiene una presencia constante en la élite del boxeo mundial. Y en este 2025, esa vigencia se tradujo en una nómina amplia y diversa de campeones que extendieron sus dominios con triunfos significativos en plazas como Japón y Las Vegas.
Gilberto Ramírez
Poseedor de los títulos de la AMB y la OMB en las 200 libras. El 28 de junio de 2025, Ramírez defendió con éxito sus coronas al derrotar por decisión unánime al cubano Yuniel Dorticos en Anaheim, California. Tras un inicio pausado, el "Zurdo" ajustó su estrategia en la segunda mitad del combate y superó a su oponente en volumen de golpes de poder.
David Benavidez
Campeón interino del CMB y poseedor del título regular de la AMB en las 175 libras. Benavidez consolidó su estatus en la división el 1 de febrero de 2025, tras vencer por decisión unánime al invicto David Morrell Jr. en Las Vegas. A pesar de sufrir una caída técnica en el undécimo asalto, Benavidez dominó la mayor parte de la contienda con precisión de golpeo.
Isaac Cruz
Ostenta el título interino del CMB en las 140 libras. Isaac obtuvo el cinturón vacante el 19 de julio de 2025 al vencer por decisión unánime a Omar Salcido, quien sustituyó de último momento al rival original. El 6 de diciembre de 2025, retuvo su corona tras un empate mayoritario contra Lamont Roach Jr. en San Antonio, Texas.
Armando Reséndiz
Campeón interino de la AMB en las 168 libras. Logró una de las sorpresas del año el 31 de mayo de 2025 al derrotar por decisión dividida al ex campeón mundial Caleb Plant en Las Vegas. Reséndiz impuso una presión constante que le permitió superar a Plant en golpes conectados por un margen de 186 a 108.
Emanuel Navarrete
Monarca de la OMB en las 130 libras. Su actividad en 2025 estuvo marcada por la controversia tras su combate del 10 de mayo contra Charly Suárez. Inicialmente declarado ganador por decisión técnica, el resultado fue cambiado a No Contest —sin decisión— en junio por la Comisión Atlética de California tras comprobarse mediante video que un corte sufrido por Navarrete fue causado por un golpe legal y no por un cabezazo accidental.
Eduardo Núñez
Campeón de la FIB en las 130 libras. Conquistó el título vacante el 28 de mayo de 2025 en Yokohama, Japón, superando por decisión unánime al local Masanori Rikiishi. Después, el 6 de septiembre de 2025, realizó su primera defensa exitosa en Los Mochis, Sinaloa, al vencer por decisión unánime al puertorriqueño Christopher Díaz-Vélez tras derribarlo en dos ocasiones.
Rafael Espinoza
Campeón de la OMB en las 126 libras. Realizó la tercera defensa de su corona el 4 de mayo de 2025 en Las Vegas, donde derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto a Edward Vázquez. Espinoza utilizó su ventaja de alcance para conectar 207 golpes totales antes de que el réferi detuviera las acciones.
Rey Vargas
Campeón del CMB en receso en las 126 libras. Tras su empate contra Nick Ball en marzo de 2024 en Arabia Saudita, Vargas se mantuvo inactivo durante gran parte de 2025 debido a una cirugía por una lesión no revelada. Esta situación llevó al organismo a designarlo como campeón en receso mientras completa su proceso de recuperación.
Christian Medina
Campeón de la OMB en las 118 libras. Se coronó el 14 de septiembre de 2025 en Nagoya, Japón, al propinar un nocaut técnico en el cuarto asalto al entonces invicto Yoshiki Takei. Medina sorprendió al local desde el primer asalto con una caída y finalizó el combate mediante una ráfaga de ganchos y uppercuts.
Willibaldo García
Campeón de la FIB en las 115 libras. Obtuvo el título vacante el 23 de mayo de 2025 en Zacatecas, México, al vencer por decisión dividida a René Calixto Bibiano en un combate de revancha. García impuso su agresividad y volumen de golpeo para superar la precisión técnica de su oponente en las tarjetas finales.
Ricardo Sandoval
Campeón unificado de la AMB y el CMB en las 112 libras. El 30 de julio de 2025, el púgil radicado en California capturó ambos cinturones al vencer por decisión dividida al reconocido Kenshiro Teraji en Yokohama, Japón. Sandoval logró recuperarse de una caída en el quinto asalto para imponer su ritmo en los asaltos finales y asegurar la unificación.