David Benavidez apunta al “Zurdo” Ramírez, pero mantiene a “Canelo” en el radar
David Benavidez ha perseguido durante años una pelea que todavía no se concreta: enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez. Aunque mantiene ese objetivo en el radar, por ahora su enfoque está puesto en Gilberto “Zurdo” Ramírez, a quien retará por los títulos crucero de la AMB y la OMB.
“Creo que la pelea con ‘Canelo’ se podría dar en el futuro, pero en este momento no me preocupo por ella. Quiero seguir mi camino, pelear por otros cinturones y campeones, y cuando llegue ese momento, estaremos listos para enfrentarlo”, explicó el boxeador mexicoamericano durante la promoción en México de su combate ante Ramírez, al que buscará despojar de sus cetros el 2 de mayo en la T-Mobile Arena.
Benavidez debutará en el peso crucero frente a Ramírez, después de conquistar títulos en las divisiones supermediano y semipesado. Será un duelo ante un rival al que conoce desde hace más de una década, ya que ambos compartieron sesiones de sparring al inicio de sus carreras.
“Lo que me motivó a aceptar la pelea es que llevamos 10 años de conocernos y en semipesado ya no había peleas grandes”, confesó el oriundo de Phoenix, Arizona, hijo de padre mexicano.
“El Monstruo Mexicano” se enfrentará al “Zurdo” en su peso natural, las 200 libras, por lo que aseguró que, pese a tratarse de una nueva división, se sentirá con más energía y velocidad. También prometió sumar otro nocaut a su récord invicto de 31 victorias, 25 de ellas antes del límite.
“Si esta pelea termina siendo una guerra, como creo que será, podríamos ver una revancha en el futuro. Después de Ramírez, me gustaría ir por (Dmitri) Bivol y (Artur) Beterbiev, peleas que me pueden colocar como la siguiente cara del boxeo”, afirmó.
Por su parte, el “Zurdo” ve este combate como una oportunidad para consolidarse como uno de los principales referentes del boxeo mexicano, en un momento en el que “Canelo” atraviesa la etapa final de su carrera.
Ramírez, exmonarca supermediano, realizará ante Benavidez la tercera defensa del título OMB, que conquistó en noviembre de 2024 al derrotar al británico Chris Billam-Smith.
“Haremos una gran pelea y estoy emocionado. México será el ganador, sobre todo el público. Será una pelea golpe tras golpe y round tras round, un clásico mexicano”, aseguró el “Zurdo”.
Los expertos consideran que el vencedor no solo se quedará con los cinturones, sino que también se posicionará como un serio candidato a tomar la estafeta de Saúl Álvarez como la próxima cara del boxeo mexicano. Por ahora, ambos prometen espectáculo en la pelea estelar del fin de semana del 5 de mayo.