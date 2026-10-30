'Divino' Espinoza busca dejar huella en el box mexicano: 'Me faltan un par de peleas importantes'

Rafael “Divino” Espinoza tiene claro que todavía hay capítulos importantes por escribir en su carrera. Aunque ya conquistó un campeonato mundial y pelea en los grandes escenarios del boxeo, el mexicano considera que necesita un par de combates más para dejar su nombre en la historia.

Desde Arabia Saudita, donde se prepara para subir nuevamente al ring, el pugilista reconoce que atraviesa un momento especial. La oportunidad de compartir cartelera con otros boxeadores mexicanos representa algo más que una función internacional: es la posibilidad de defender sus raíces y representar a su país.

“Es algo que te llena de mucha emoción. Es como cuando vas y peleas por México. Así me siento, muy contento”, expresó en entrevista para Sports Illustrated.

La función, que reúne a varios pugilistas nacionales bajo la consigna "de México contra el mundo", despierta en Espinoza una motivación particular. El campeón compara la experiencia con una Copa del Mundo, por el orgullo que significa portar la bandera mexicana en un escenario internacional.

Su preparación, sin embargo, tuvo que superar un contratiempo: el cambio de rival a pocos días del combate, una situación que no modificó su confianza, pues asegura que su equipo trabaja con la mentalidad de estar listo para cualquier adversario.

“Nos preparamos siempre para quien sea y eso es lo que da la confianza. Cuando pasa algo así, que son situaciones que en el boxeo pasan muy seguido, uno está consciente de que puede pasar. Estamos preparados también mentalmente para eso”, explicó tras el cambio de peleador, Ricardo Blando por el venezolano Lorenzo Parra.

Espinoza también encontró en España una nueva experiencia para su preparación. Por primera vez realizó un campamento lejos de su país, su ciudad y su familia. Aunque reconoce que la distancia fue complicada, considera que esa decisión le permitió concentrarse por completo en su carrera.

“Por una parte sí fue difícil, porque estás fuera de casa, pero por otra estás enfocado al 100 por ciento en el boxeo: entrenar, descansar, dormir, comer. Creo que es una de las mejores preparaciones por lo mismo que te digo, por ese enfoque”, señaló.

La estancia en territorio español también le permitió adaptarse al horario antes de viajar a Arabia Saudita, un factor que considera importante para llegar en las mejores condiciones.

Convertirse en campeón mundial tampoco modificó su mentalidad. El “Divino” sostiene que la clave para mantenerse en la élite ha sido entrenar sin sentirse superior a sus rivales y conservar el hambre que tenía cuando todavía perseguía el cinturón.

“Yo siempre, cuando voy a entrenar, no me creo que soy el campeón, no me creo que soy el mejor, sino que me pongo a entrenar así como antes, cuando no lo era. Eso me hace seguir adelante, seguir entrenando como lo hacía o mejor. Creo que esa ha sido mi gran clave para poder mantenerme donde estoy ahora”, afirmó.

Su estilo tiene una característica que considera fundamental: la competitividad. Espinoza no se conforma con ganar una pelea, también busca imponerse en cada uno de los asaltos.

“Soy muy competitivo, soy un boxeador al que no le gusta perder ni siquiera un round. Eso hace que siempre esté al máximo, round por round, dando mi mejor versión”, explicó el campeón mexicano, quien participó en la recepción celebrada el jueves en Riad, Arabia Saudita, donde se animó a cantar ante los asistentes. El momento fue difundido a través de una publicación donde se le identificó como el monarca mundial pluma de la OMB.

Las peleas que faltan para la historia

El campeón mexicano sabe que los grandes escenarios también representan una oportunidad para llamar la atención de los rivales que desea enfrentar. Por eso, su objetivo inmediato es demostrar que continúa evolucionando y que está preparado para desafíos mayores.

“Quiero demostrar la mejor versión de mí, que estoy listo, que he mejorado, para que puedan levantar la mano los promotores y poder hacer esas grandes peleas”, apuntó.

Espinoza no oculta que todavía tiene ambiciones pendientes. Aunque disfruta el lugar que ha conseguido, considera que necesita aprovechar las próximas oportunidades para consolidar su trayectoria.

“Me faltan un par de peleas más, unas peleas importantes donde ya mi nombre vaya a quedar en la historia. Creo que eso es lo que me falta nada más: un poco de tiempo y voy a estar ahí, entrenando, listo para cuando lleguen y aprovecharlas”, aseguró.

Detrás de ese camino existen sacrificios que pocas veces aparecen en las estadísticas. El boxeador reconoce que hay jornadas en las que el cuerpo no responde y la mente pide detenerse, pero entiende que la disciplina consiste en continuar incluso en esos momentos.

“Hay días donde ya el cuerpo no puede, la mente no quiere y, aun así, a pesar de lo que esté pasando, sigues adelante. Mientras tengas clara la meta final, tienes que seguir. Es algo muy difícil, pero cuando amas lo que quieres se vuelve un poquito más ligero”, reflexionó.

Al recordar al joven Rafael Espinoza que soñaba con llegar a los grandes escenarios, su consejo es no abandonar el camino. “Que no se rinda. Es difícil, pero las cosas llegan a su tiempo y llegan como deben de llegar. Tengan mucha paciencia”, expresó.

Ahora, el “Divino” quiere responder con una actuación que confirme su crecimiento. Se visualiza con la mano levantada, una victoria por nocaut y el regreso a casa para reencontrarse con su familia, a la que extraña durante este campamento.

“Me veo ganando, gracias a Dios, ganando por nocaut y regresando a ver a mi familia. La extraño mucho”, concluyó.