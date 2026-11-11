Eddy Reynoso es nombrado Entrenador del Año 2026 por el CMB tras los títulos del Canelo Team

Diez días después de ver a tres de sus boxeadores ganar peleas de campeonato mundial en una misma noche en Riad, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez, recibió el premio a Entrenador del Año 2026 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en su 64ª Convención Anual.

“Eddy Reynoso es un ejemplo de disciplina, conocimiento y pasión por el boxeo. Su trabajo va mucho más allá de preparar a un campeón para una pelea: ha construido un equipo, ha acompañado carreras extraordinarias y ha contribuido al desarrollo de nuevas generaciones”, expresó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, en un comunicado.

Te puede interesar: Eddy Reynoso planea dos peleas de 'Canelo' Álvarez en 2027

El resultado más importante de aquella noche del 31 de octubre fue el de Canelo, quien venció por decisión unánime a Christian Mbilli y recuperó el campeonato supermediano del CMB, después de perder sus cuatro cinturones ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

En la misma función, Jaime Munguía venció por decisión unánime al ruso Nikita Zon y defendió el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que ganó en mayo ante Armando Reséndiz. Rafael “Divino” Espinoza retuvo el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al noquear en el tercer asalto a Ricardo Blandón. Reynoso cerró octubre con tres campeones mundiales en su esquina.

Es la tercera vez que el CMB lo nombra Entrenador del Año. Antes lo hizo en 2018 y en 2021, el año en que Álvarez se convirtió en el primer campeón indiscutido de los supermedianos en la era de los cuatro organismos.

El CMB incluyó también entre los logros del año el nocaut de Isaac “Pitbull” Cruz sobre Néstor Bravo en el sexto asalto, el 19 de septiembre en San Diego, aunque el campeón interino superligero todavía no trabaja con Reynoso. Ambos tienen un acuerdo de palabra y esperan empezar la preparación juntos en 2027.

Reynoso planea dos peleas de Canelo para 2027 y, antes del retiro del tapatío, al menos una en México, según declaró a Sports Illustrated México.