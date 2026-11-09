Eddy Reynoso planea dos peleas de 'Canelo' Álvarez en 2027

Eddy Reynoso planea dos peleas de Canelo en 2027 y habla de su contrato con Turki Alalshikh

Eddy Reynoso, entrenador y mánager de Saúl "Canelo" Álvarez, reveló que el mexicano retomó su preparación física y planea dos peleas en 2027, con marzo como primera fecha tentativa, mientras el equipo define si renovará el contrato con Arabia Saudita, encabezado por Turki Alalshikh, que termina con su siguiente combate.

"Ya está entrenando y trabajando en lo físico casi desde que llegó de Arabia. Yo creo que entrando diciembre se va a meter también a lo del box para ver si peleamos en marzo", explicó Reynoso durante la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Acapulco.

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Las fechas y los rivales todavía dependen de una reunión con los responsables de la promoción de Canelo. El plan llega después del triunfo del 31 de octubre sobre Christian Mbilli en Arabia Saudita, donde el tapatío ganó por decisión unánime y recuperó el campeonato supermediano del CMB que perdió ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

"Nos dio una gran defensa, una gran condición física y manejó muy bien la pelea. Creo que nos deja margen para seguir pensando en algunos años más", afirmó el entrenador.

El contrato pendiente con Turki Alalshikh

Canelo firmó en febrero de 2025 un acuerdo de cuatro peleas con Riyadh Season y lleva tres: venció a William Scull en mayo de 2025, perdió ante Crawford cuatro meses después y le ganó a Mbilli en octubre de 2026.

Le queda una pelea del convenio y Reynoso no aclaró si alguna de las dos que planea para 2027 cerrará ese contrato. Sobre una posible renovación con Alalshikh, tampoco confirmó nada.

"Sí, pues estamos trabajando bien con él", respondió.

La alianza con Riyadh Season llevó dos peleas de Álvarez a Arabia Saudita y financió su combate con Crawford en Las Vegas.

Crawford, Bivol y los cinturones que le faltan

Reynoso tiene entre sus prioridades una segunda pelea con Crawford, que venció a Canelo por decisión unánime y le quitó el campeonato indiscutido de los supermedianos.

"Sí, sin duda la vamos a buscar, vamos a buscar la revancha. Creo que es una pelea que la tenemos clavada", aseguró.

El estadounidense, sin embargo, anunció su retiro en diciembre de 2025, así que una revancha depende de que quiera volver al ring.

Entre las opciones que se mencionan para 2027 también está Dmitry Bivol, que derrotó al mexicano en mayo de 2022, aunque ninguna está confirmada. Reynoso habló, también, de buscar una unificación para recuperar los cinturones que Canelo no tiene.

Jaime Munguía es campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Osleys Iglesias tiene el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) está vacante. Reynoso, que también entrena a Munguía, descartó una segunda pelea entre ambos.

"Yo jamás permitiría una pelea contra Jaime Munguía porque yo lo estoy entrenando. Ya pelearon y la verdad son muy buenos amigos", explicó.

El entrenador reconoció que el guatemalteco Lester Martínez, campeón interino del CMB, merece una oportunidad por el título.

Una despedida en México y el relevo del Canelo Team

A sus 36 años, Álvarez empieza a planear los últimos combates de su carrera.

"Ya en este final de su carrera tenemos que hacer una pelea aquí. Tenemos que retirarnos aquí en México", dijo Reynoso.

El entrenador mencionó Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México como posibles sedes, sin comprometerse con ninguna. Canelo habló de su interés por pelear en el Estadio Banorte, aunque aclaró que para una última pelea prefiere Guadalajara, la ciudad donde empezó su carrera.

Además de Álvarez, Reynoso entrena a campeones como Munguía y Rafael Espinoza, trabaja con prospectos en Guadalajara y prepara la llegada de Isaac "Pitbull" Cruz, campeón interino superligero del CMB.

El Pitbull reveló a Sports Illustrated México que su acuerdo con el Canelo Team todavía es de palabra y que no ha podido entrenar con Reynoso por problemas con la visa.

"Vamos a estar trabajando con él, yo creo que a partir del año que entra. Vamos a ver cuándo le dan fecha y vamos a estar trabajando con él y con el equipo que tiene, que es su tío y los preparadores que han estado ahí con él", adelantó Reynoso.

Canelo volverá al trabajo de boxeo en diciembre para intentar pelear en marzo, aunque Reynoso todavía no sabe contra quién ni si esa pelea cerrará el contrato con Riyadh Season.