El “Guerito de Tepito” debuta con la mano arriba
Sucedió en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. Juan Pérez, conocido como el Güerito de Tepito, levantó el brazo por primera vez. Fue contra el ugandés Barker Ssewanyana, de 31 años, quien, a pesar de ser más grande y musculoso, no ejerció mucha resistencia en contra de las manos del joven citadino de 16 años.
José Benavidez, padre del excampeón mundial David Benavidez, estuvo en la esquina del “Güerito”. Desde el inicio le dio instrucciones para ejercer la estrategia contra su rival y así animarlo a ganar el centro del ring. A partir de esas herramientas, "El Güerito" dominó los cuatro rounds de la pelea, principalmente con la zurda y con combinaciones en las que también metía la mano derecha.
Este fue el primer aterrizaje en el camino de “El Güerito”, cuya carrera empezó por azar. Durante un partido de futbol, otros jugadores lo golpearon con impunidad y sus padres decidieron inscribirlo en clases de defensa personal. La vida lo llevó al cuadrilátero, pero la disciplina es lo que lo tiene hoy, con apenas unos años de entrenamiento, en el ring de paga. Tuvo su debut triunfal en Arabia Saudita, en una cartelera compartida con David Benavides.
Apenas tiene 16 años ya comenzó el camino de una nueva esperanza del boxeo mexicano.