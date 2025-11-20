El Güerito de Tepito, el prodigio de 16 años que debutará en Arabia Saudita
¿Qué estabas haciendo a los 16 años? Probablemente lidiando con los exámenes de la preparatoria, pensando en cómo escaparte de casa o quizás fantaseando con el futuro. Para Juan “El Güerito de Tepito” Pérez, los 16 años tienen un peso descomunal.
El prospecto mexicano está lidiando con la preparación física y mental para hacer su debut profesional este sábado 22 de noviembre, contra el ugandés Barker Ssewanyana —con récord de 1 victoria, 1 derrota y 1 empate— en uno de los escenarios más lujosos y exigentes del boxeo mundial: Riad, en Arabia Saudita.
El hecho de que su primera incursión en el boxeo de paga ocurra en una cartelera de esa magnitud —bajo el patrocinio de Premier Boxing Champions (PBC) y compartiendo evento con figuras de élite como David Benavides— es lo que le da a su debut una responsabilidad insólita, la de cargar con el futuro del boxeo mexicano sobre sus hombros.
La historia de Juan, sin embargo, comenzó lejos de los reflectores de Riad, en el icónico barrio bravo de Tepito, en la Ciudad de México, el semillero por excelencia en la narrativa pugilística mexicana. “El boxeo es el corazón del barrio”, dice Ricardo “Ricky” Guzmán, entrenador de El Güerito.
El camino de “El Güerito” empezó por azar. Durante un partido de futbol, otros jugadores lo golpearon con impunidad y sus padres decidieron inscribirlo en clases de defensa personal. La vida lo llevó al cuadrilátero, pero la disciplina es lo que lo tiene hoy, con apenas unos años de entrenamiento, preparándose para debutar en Arabia Saudita, en una cartelera compartida nada menos que con David Benavides. “Represento a Tepito para el mundo”, dice el joven de 16 años, autor de una sonrisa encantadora.
La base de su entrenamiento, tenaz y dedicado, se forjó en el Deportivo Maracaná, un lugar ubicado en el corazón del barrio y que el Güerito describe como “icónico” y donde ganó su primer cinturón amateur a los diez años.
Juan tiene el apoyo descomunal de una maquinaria de élite boxística. Después de firmar con PBC y convertirse en el fichaje más joven en la historia de la empresa, Juan se unió al Team Benavides, que incluye a David, José Benavides y el entrenador Jorge Rubio, y previo a su debut, el joven púgil trasladó su preparación a centros de alto rendimiento en Estados Unidos.
Pero es el apoyo incondicional de su barrio el que añade peso a su misión. El Güerito, además de ser un boxeador extremadamente disciplinado y talentoso, encarna la esperanza local de Tepito, el lugar que lo vio crecer.
Su entrenador confirma la enorme impresión que causa entre los jóvenes. "Han salido de las drogas por él, niños de su edad, 13, 14 años. Vienen al gimnasio y nos dicen que por el Güero se metieron al gimnasio”, dice Guzmán. Juan es consciente de la responsabilidad y utiliza su plataforma para enviar un mensaje claro a su comunidad. "Que le echen muchas ganas, que en esto lo primero que hay en el deporte es la disciplina, que dejen a un lado los malos amigos, el alcohol, las drogas, que con eso no van a llegar a nada", exhorta.
Su precocidad y carisma lo llevaron a ser nombrado Embajador Juvenil por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC). La presión de ser apodado “el Canelo del futuro” es inmensa , pero Juan se mantiene centrado, buscando "crear su propia historia". Su ambición, sin embargo, es tan vasta como la de Saúl Álvarez. Quiere ser "campeón del mundo"—una meta que se propone alcanzar en unos diez años — pero también admira la gestión financiera de Canelo. Le gustaría estudiar finanzas porque quiere "llevar bien mi carrera aparte del boxeo, mi dinero y estar estable."
Su debut en Riad será un punto de inflexión y la culminación —y a la vez principio— de un sueño que, como él afirma, le permite demostrarle a todos que “todo se puede. No solo yo, esto se puede gracias al entrenamiento duro de todos los días. No es fácil, pero todo se puede dar mientras tú lo quieras y lo tengas en la mente”, dice.
El boxeo mexicano puso su ilusión en este joven que lleva el barrio bravo a un escenario de oro. Será ahora él quien demostrará que la disciplina forjada en Tepito puede conquistar el mundo. Y lo hará con solo 16 años.