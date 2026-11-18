Juan "El Güerito de Tepito" Pérez llegó a Acapulco con su primer nocaut reciente y un invicto de cuatro peleas, y en la 64 Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reveló a Sports Illustrated México que planea volver al ring en marzo, sumar entre tres y cuatro combates en 2027 y pelear por un título juvenil.

"Algún título juvenil. Yo creo que sí, ojalá se me dé la oportunidad", afirmó.

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El capitalino todavía no tiene rival para marzo. Su pelea más reciente fue el 7 de noviembre en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del IMSS, en Naucalpan, donde noqueó a David Jiménez a los 2:21 del segundo asalto, su primera victoria antes del límite después de tres triunfos por decisión unánime.

"Trabajé muy duro para ser más agresivo, para salir a buscar un nocaut. Ese era mi objetivo".

De Riad a Naucalpan, el primer año como profesional

La carrera profesional del Güerito empezó el 22 de noviembre de 2025 en Riad, Arabia Saudita, donde venció al ugandés Barker Ssewanyana en una cartelera encabezada por David Benavidez y Anthony Yarde.

Su primera pelea profesional en México llegó el 15 de mayo de 2026 ante el colombiano Iván Aguirre, en la Arena Coliseo. El 5 de septiembre superó a su compatriota Osvaldo Morales en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, antes de cerrar el año con el nocaut ante Jiménez.

De esas peleas, Pérez destacó la de la Arena Coliseo, donde compitió como amateur y a la que regresó como profesional.

"Es un gran orgullo, una gran motivación. Para mí fue un honor pelear en esa arena", recordó sobre uno de los recintos históricos del boxeo mexicano.

Pérez, sin embargo, tiene aspectos técnicos por pulir.

"La pegada, la potencia", respondió sobre lo que necesita mejorar para 2027.

Su equipo incorporó ejercicios de fuerza y explosividad para darle más contundencia, sin descuidar la velocidad, la condición física y la experiencia que busca sumar en cada combate.

Un cinturón juvenil antes de volver al extranjero

Después de debutar en Arabia Saudita, a Pérez le gustaría regresar a las grandes carteleras fuera del país.

“Todavía soy menor, entonces por el momento toca hacer la carrera aquí en México. No puedo viajar a Estados Unidos porque no puedo solicitar la visa”, señaló.

El boxeador seguirá con Astur Boxing, la promotora que lo acompañó en sus primeras peleas y de la que es dueño. Después de Naucalpan planeó unos días de descanso en Acapulco antes de volver al gimnasio, pasará diciembre con su madre y en enero retomará su plan de alimentación rumbo a la pelea de marzo.

"Voy a seguir peleando, voy a seguir entrenando duro. Estén atentos a mi carrera, estén atentos a mis próximas peleas y pronto se va a venir un título para el Güerito de Tepito", dijo.

El Güerito cumple 17 años este miércoles, todavía demasiado joven para pelear fuera de México y con un título juvenil como meta para 2027.