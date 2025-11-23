El kazajo Gennady Golovkin, nuevo presidente de World Boxing
El kazajo Gennady Golovkin, excampeón mundial de peso medio y subcampeón olímpico en Atenas 2004, fue elegido este domingo presidente de World Boxing, una Federación Internacional de Boxeo de reciente creación.
Era el único candidato en liza y fue designado por aclamación en el Congreso de la organización en Roma.
“Es un privilegio ser elegido como nuevo presidente de World Boxing. Pero esto es solo el comienzo. A partir de hoy, los deportistas estarán en el centro de todas las decisiones”, dijo Golovkin, citado en el comunicado que anunció su elección.
“En el camino hacia LA28 (Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028), vamos a recuperar la confianza en el boxeo olímpico y asegurar nuestro lugar en Brisbane 2032. Es el momento de que el boxeo avance como una familia unida”, agregó.
El canadiense Ryan O’Shea fue reelegido como vicepresidente por segundo mandato consecutivo.
Golovkin, de 43 años, fue el único nombre en la lista de aspirantes, establecida por un comité de selección independiente.
Sucederá en el cargo al neerlandés Boris van der Vorst, elegido en 2023 y quien renunció a un nuevo mandato.
World Boxing, creada en 2023, está reconocida de manera provisional por el Comité Olímpico Internacional (COI) como la instancia de gobierno de este deporte, en sustitución de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), dirigida por el ruso Umar Kremlev.
Tras su medalla olímpica en 2004, Golovkin disputó 45 combates profesionales, con un balance de 42 victorias, 37 de ellas por nocaut.
En su carrera llegó a portar los cinturones mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).