Gabriela “Sweet Poison” Fundora, boxeadora estadounidense de ascendencia mexicana y cubana, derrotó por decisión unánime a Jasmina Zapotoczna este viernes en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California, para mantener su condición de campeona indiscutida del peso mosca y extender su invicto a 19 victorias.

La estadounidense de 24 años dominó a la polaca durante los 10 asaltos y se impuso con tarjetas de 100-88, 99-89 y 98-90, aunque por primera vez en sus últimas cinco presentaciones no consiguió terminar el combate antes del límite.

Fundora tomó la iniciativa desde los primeros episodios, pero encontró dificultades para conectar sus golpes de poder ante una rival que recurrió constantemente al desplazamiento para evitar los intercambios.

La campeona comenzó a encontrar mejores oportunidades después del cuarto asalto, principalmente con golpes al cuerpo, hasta conseguir las dos acciones que terminaron de inclinar el enfrentamiento.

Gabriela Fundora derribó dos veces a Zapotoczna

La primera caída ocurrió en el séptimo episodio, cuando Fundora conectó un golpe al cuerpo que obligó a Zapotoczna a tocar la lona. Un asalto después, la estadounidense repitió la fórmula con un uppercut al cuerpo que provocó que la polaca pusiera una rodilla en el suelo.

Pese al castigo, Zapotoczna consiguió completar los 10 asaltos y evitó convertirse en la quinta rival consecutiva que pierde por nocaut ante Fundora.

“Intentaba conseguir el nocaut, pero, como dijo mi promotor Óscar de la Hoya, no puedes noquear a todo el mundo”, reconoció la campeona después del combate.

Con este resultado, Fundora conservó los campeonatos del CMB, AMB, OMB y FIB, que unificó el 2 de noviembre de 2024, cuando derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto a Gabriela Celeste Alaniz.

Desde entonces había superado antes del límite a Marilyn Badillo, Alexas Kubicki y Viviana Ruiz Corredor, antes de encontrarse con la resistencia de Zapotoczna, quien dejó su marca en 10 victorias y dos derrotas.

La estadounidense también habló sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de realizar otra defensa en las 112 libras antes de considerar un cambio de categoría.

Por ahora, Fundora mantiene su invicto y los cuatro cinturones mundiales, aunque su intención de emular los nocauts recientes de su hermano Sebastián tendrá que esperar hasta su próximo combate.