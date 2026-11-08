“Güerito de Tepito” noquea a David Jiménez y consigue el primer KO de su carrera

Juan “Güerito de Tepito” Pérez consiguió la primera victoria por nocaut de su carrera profesional al derrotar por la vía técnica a David Jiménez a los 2:21 del segundo asalto. El mexicano de 16 años se impuso en la pelea estelar de Puro Golpe Mexicano, celebrada en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del IMSS, en Naucalpan, y elevó su marca invicta a cuatro triunfos.

Pérez necesitó menos de dos episodios para resolver un combate pactado a seis vueltas dentro de la división superpluma. Después de construir sus primeras tres victorias en las tarjetas, encontró por primera vez la definición antes del límite y confirmó los avances que consiguió durante su preparación.

“Entrené muy duro. Hicimos una gran preparación, se notó en esta pelea. Vinimos más fuertes y más rápidos”, explicó después del triunfo. El capitalino también reconoció que aún se encuentra al comienzo de su desarrollo: “Apenas esta es mi cuarta pelea, me falta mucho por aprender y mucho camino por recorrer, pero ahí vamos poco a poco”.

Jiménez representaba una prueba distinta para el joven boxeador debido a su mayor experiencia profesional. El “Güerito”, sin embargo, aplicó desde el inicio el plan que preparó junto con su equipo y aumentó la presión durante el segundo asalto hasta conseguir la detención.

“En mi pelea anterior me vi más pasivo y un poquito más parado. En esta preparación trabajamos en eso. Salí fuerte en el primer round y en el segundo fui más explosivo y agresivo. Busqué el nocaut y se logró”, relató Pérez, quien realizó sesiones de hasta 10 y 11 asaltos de sparring para mejorar su condición.

El triunfo prolongó un ascenso que comenzó en noviembre de 2025, cuando debutó como profesional con una victoria por decisión unánime sobre Barker Ssewanyana en Riad, Arabia Saudita. Posteriormente superó por la misma vía a Iván Aguirre en la Arena Coliseo y a Osvaldo Morales en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

Esta vez no necesitó esperar las tarjetas. “Acabé la pelea rápido, me voy más fresco y más feliz. Hay que seguir entrenando duro para continuar noqueando, porque ya me gustó irme en dos rounds”, declaró entre risas.

A pocos días de cumplir 17 años, Pérez conserva el invicto con marca de 4-0 y un nocaut. Aunque sueña con convertirse en campeón mundial y conquistar su primer título durante 2027, mantiene claro que su proceso apenas comienza.

“Con disciplina y trabajo duro todo se puede lograr. Esto apenas es el comienzo de una nueva promesa. Vamos para adelante, representando al barrio: de Tepito para el mundo”, concluyó.