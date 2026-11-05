Juan Pérez llegó al profesionalismo con 90 victorias y cuatro derrotas como amateur y casi un año después de debutar en Arabia Saudita suma tres triunfos, ninguno por nocaut, y 16 asaltos, antes de cerrar su primer año de carrera este sábado ante David Jiménez.

"Siempre he sido constante en mis entrenamientos y en mis peleas. Gracias a la gente que también me apoya. Vamos a llegar lejos", declaró en la conferencia de prensa previa a su último combate de 2026.

La pelea está pactada a seis asaltos en las 130 libras, en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del IMSS, en Naucalpan. Será su cuarto combate profesional y otra función estelar para un boxeador cuya popularidad avanzó más rápido que su experiencia.

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Tres victorias y 16 asaltos marcan el inicio de su carrera

Pérez debutó el 22 de noviembre de 2025 en Riad, en la función que encabezó David Benavidez, con una victoria por decisión unánime en cuatro asaltos sobre el ugandés Barker Ssewanyana, de 31 años.

Su segunda presentación llegó en mayo, ante el colombiano Iván Aguirre en la Arena Coliseo de Ciudad de México y otra vez ganó por decisión unánime, ahora en seis episodios.

El Güerito de Tepito enfrentó en septiembre a Osvaldo Morales, que llegaba con marca de 3-3, en su pelea más exigente hasta entonces. El campechano respondió a los ataques, buscó los intercambios y obligó al capitalino a usar sus desplazamientos para mantener la ventaja.

El capitalino ganó con tarjetas de 58-56, 58-56 y 59-55, aunque Morales se llevó el reconocimiento de parte del público y, después del combate, cuestionó la potencia del joven prospecto.

“Es un buen prospecto a seguir, pegada no se puede decir, pero es un buen contrincante. Tiene mucha técnica y es bueno”, declaró Morales.

Antes de esa pelea, Pérez reconoció que buscaba mejorar su presión ofensiva, aunque sin abandonar su estilo para perseguir el nocaut.

El respaldo de Sulaimán

El interés por Pérez comenzó antes de su debut. El CMB lo nombró Embajador Juvenil cuando tenía 14 años y en noviembre de 2025 Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, lo puso como ejemplo del potencial de los jóvenes que surgen de barrios populares.

"Tienen gran potencial. Lo único que necesitan es una oportunidad", afirmó el jerarca del CMB, al referirse al Güerito y a otros prospectos de Ciudad de México.

Sports Illustrated México documentó en noviembre de 2025 su historia en el barrio de Tepito, donde empezó a entrenar después de sufrir una agresión mientras jugaba futbol. Ricardo "Ricky" Guzmán, uno de sus entrenadores, señaló entonces la influencia que empezaba a tener sobre otros adolescentes del barrio.

"Vienen al gimnasio y nos dicen que por el Güero se metieron al gimnasio", contó.

Pérez también dijo que quiere estudiar finanzas para aprender a administrar lo que gane en su carrera.

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Naucalpan pondrá a prueba su aprendizaje

Su preparación para la última pelea de 2026 incluyó trabajo de altura en Toluca, a unos 2,660 metros sobre el nivel del mar, la capital estatal más alta del país, junto a Valeria Pérez, quien también pelea en la función.

El 20 de octubre completó diez asaltos de sparring con distintos compañeros en el gimnasio Arnol’s de la colonia Morelos y explicó que correr en la altura le permitió mejorar su resistencia.

Frente a Morales, el Güerito mostró que puede conservar la distancia y evitar los intercambios innecesarios cuando el rival lo busca de cerca. El sábado intentará llevar esos avances al combate contra Jiménez.