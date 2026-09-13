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Hijos de Julio César Chávez triunfan en función de boxeo en Puebla

Julio César Chávez Jr derrotó por KO al colombiano Jeison Troncoso en el primer asalto; mientras que su hermano Omar Chávez noqueó en el segundo asalto al colombiano Brayan Santander.

Redacción SI México

Julio César Chávez Jr derrotó por nocaut al colombiano Jeison Troncoso.
Julio César Chávez Jr derrotó por nocaut al colombiano Jeison Troncoso. / Harry How/Getty Images

Julio César Chávez Jr regresó al boxeo profesional y lo hizo con una victoria por nocaut técnico sobre el colombiano Jeison Troncoso en el primer round de la función celebrada en el Gimnasio Miguel Hidalgo, en Puebla, donde su padre Julio César Chávez festejó en grande la victoria.

Además, su hermano Omar Chávez también triunfo en Puebla tras vencer por KO en el segundo asalto al colombiano Brayan Santander en la pelea co-estelar.

MEXICANO BRILLA EN ARGENTINA

El mexicano Ángel Talavera noqueó en el quinto round al argentino Rodrigo "C4" Ruiz, durante una de las mejores peleas de la noche en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda.

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La mala noticia es que los títulos latinos de la Organización Mundial de Boxeo y el de la Federación Internacional de Boxeo quedaron vacantes, pues Talavera Carrillo no dio el peso pactado en la ceremonia del pesaje.

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