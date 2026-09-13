Hijos de Julio César Chávez triunfan en función de boxeo en Puebla
Julio César Chávez Jr regresó al boxeo profesional y lo hizo con una victoria por nocaut técnico sobre el colombiano Jeison Troncoso en el primer round de la función celebrada en el Gimnasio Miguel Hidalgo, en Puebla, donde su padre Julio César Chávez festejó en grande la victoria.
Además, su hermano Omar Chávez también triunfo en Puebla tras vencer por KO en el segundo asalto al colombiano Brayan Santander en la pelea co-estelar.
MEXICANO BRILLA EN ARGENTINA
El mexicano Ángel Talavera noqueó en el quinto round al argentino Rodrigo "C4" Ruiz, durante una de las mejores peleas de la noche en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Mexicano Andy Ruiz recibe una paliza en su regreso al boxeo!
La mala noticia es que los títulos latinos de la Organización Mundial de Boxeo y el de la Federación Internacional de Boxeo quedaron vacantes, pues Talavera Carrillo no dio el peso pactado en la ceremonia del pesaje.