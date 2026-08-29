Jaime Munguía quiere volver a la cima: “Me siento en el mejor momento de mi carrera”
A los 29 años, Jaime Munguía no habla de reconstrucción. Habla de evolución. El boxeador mexicano considera que atraviesa el mejor momento de su carrera, justo cuando vuelve a colocarse en la conversación por los grandes escenarios del boxeo mundial y con un objetivo definido: comenzar el camino hacia la unificación de títulos.
“Me siento muy bien, siento que hemos mejorado mucho, hemos trabajado muy fuerte. Sin duda me siento en mi mejor momento”, aseguró Munguía en entrevista con Sports Illustrated.
El tijuanense ha encontrado una nueva etapa dentro del gimnasio de Eddy Reynoso, donde trabaja junto a Saúl “Canelo” Álvarez y otros campeones. Para Munguía, formar parte de ese entorno representa una fuente permanente de motivación.
“Estoy muy agradecido con Eddie Reynoso, con Canelo, con todos por abrirnos las puertas de su gimnasio”, explicó. “Es motivante estar ahí, ver a todos los campeones entrenando, verlos todos los días esforzándose”.
Munguía ya conoce lo que significa enfrentarse a Canelo. Aquella pelea, en mayo de 2024, terminó con una derrota por decisión unánime, pero con el paso del tiempo el mexicano la convirtió en una experiencia de aprendizaje.
“Sin duda fue una gran pelea, una gran experiencia para todo, pero en especial para mí. Yo creo que aprendí mucho de esa pelea y hemos avanzado mucho después de eso”, señaló.
Ahora, con mayor distancia respecto a aquel combate, Munguía reconoce que el análisis continúa. Cada pelea deja preguntas y situaciones que pueden revisarse con mayor claridad una vez que ha pasado el tiempo.
“Conforme va pasando el tiempo vas peleando, sigues aprendiendo y siempre llegan cosas que dices: ‘Ah, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro’”, explicó.
El desafío mental de Bruno Surace
Si Canelo representó uno de los mayores aprendizajes de su carrera, la derrota ante Bruno Surace y, especialmente, la revancha, representaron uno de sus mayores desafíos mentales. Munguía recordó que llegó a pensar demasiado en la posibilidad de volver a perder.
“Uno de los momentos más difíciles o más críticos fue con la pelea de Bruno Surace. Más que nada en la revancha, me sentí así como de que: ‘No mames, si me vuelve a ganar este güey...’ Como que te pones a sobrepensar un chorro de cosas”, relató.
Pero salió adelante. Y ahora, lejos de considerar que necesita recuperar su nombre, Munguía entiende su siguiente etapa como una oportunidad para demostrar que todavía pertenece a la élite.
“Seguir trabajando y seguir demostrando que estamos en la élite del boxeo, que vamos a seguir ganando y acumulando campeonatos”, afirmó.
Arabia Saudita aparece otra vez en el camino
El siguiente paso podría llevarlo nuevamente a Arabia Saudita. Munguía reveló que existe la posibilidad de que forme parte de la cartelera programada para el 30 o 31 de octubre, en el evento que tendría a Canelo como una de sus principales figuras. Todavía no existe un rival confirmado, pero el mexicano espera que las negociaciones lleguen a buen puerto.
“Estamos viendo ahorita para ver si peleamos el 30, 31 de octubre en la semifinal de Canelo ahí en Saudi. Es algo que estamos buscando, que nos den la oportunidad ahí en la cartelera”, explicó.
Munguía reconoció que se han mencionado algunos nombres, entre ellos uno al que identificó como “Beck”, pero insistió en que todavía no hay nada cerrado. La mirada, sin embargo, va más allá de esa pelea.
“Mi objetivo es ahorita empezar a unificar los títulos”, afirmó. Después de recuperar terreno y volver a instalarse entre los nombres importantes de la división, Munguía quiere que la siguiente etapa de su carrera no sea únicamente de grandes peleas, sino de campeonatos.
Su experiencia anterior en Arabia Saudita fue extraña. Peleó de madrugada y frente a una arena prácticamente vacía, una escena que le recordó los tiempos de la pandemia. “Me sentí como en tiempos de COVID otra vez, de que estaba todo solo”, recordó.
Esta vez espera encontrarse con un escenario completamente distinto. Porque Munguía ya no quiere solamente volver a los grandes escenarios. Quiere utilizarlos como el punto de partida para regresar a la cima.