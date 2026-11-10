Julio César Chávez Jr. tardó años en aceptar que el problema era él y, a los 40 años, con los últimos tres sin alcohol ni drogas según afirmó, ubicó el momento en que lo entendió: una detención en Los Ángeles que lo dejó frente a la cárcel.

“Hoy ya no puedo fallar porque ya fallé mucho”, dijo a Sports Illustrated México durante la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Acapulco.

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Durante mucho tiempo, ser hijo de Julio César Chávez le dio fama, dinero y segundas oportunidades que le permitieron aplazar un cambio que él mismo sabía necesario.

“Siempre pude cambiar mis hábitos, pero no lo hice porque tenía muchas oportunidades, más de las que una persona normal tiene, por ser quien soy”, reconoció.

La detención en Los Ángeles, el punto de quiebre

Ese margen se terminó en enero de 2024, cuando lo detuvieron en Los Ángeles por presunta posesión ilegal de un arma de asalto. Se declaró no culpable, salió bajo una fianza de 50 mil dólares y aceptó entrar a un programa de rehabilitación.

“Tuve muchos problemas, la verdad, tuve problemas de alcohol y me arrestaron por andar mal. Todo eso creo que fue como un balde de agua fría para mí”, relató.

El tratamiento no se parecía a los internamientos que conocía. Podía ir a sesiones, hacer actividades y ver a su familia, pero la corte vigilaba cada paso.

“Tenía una presión de la corte de que si yo no lo hacía me iban a hacer algo más. Fue el punto final de decir: ‘Oye, ¿hasta dónde me llevó el poder tomar o el poder consumir algo?’. O sea, a estar en la cárcel”, recordó.

Hasta entonces, cuando alguien le señalaba sus errores, respondía que nadie era perfecto. Esa vez no encontró a quién culpar.

“Si estoy aquí es porque estoy haciendo las cosas mal. Simplemente fueron mis errores y fue donde me di cuenta”, comentó sobre lo que pensó entonces.

Al salir de prisión se enteró de que una de las dos mujeres con las que compartió vivienda durante varios meses antes de su detención murió por sobredosis, un episodio cuyas circunstancias no pudieron corroborarse de manera independiente.

“Imagínate, fue algo también que me impactó. Dije: ‘Es pura señal de Dios’”, contó.

Él mismo sufrió varias intoxicaciones graves en sus años de consumo y estuvo cerca de morir más de una vez.

“Son cosas que te pasan y que te marcan para siempre”, añadió.

Su familia, el cambio que más pesa

Lo que más cambió ocurrió en su casa. Por años convivió con su esposa y sus hijos sin darles la atención que hoy considera necesaria.

“Antes estaba presente, pero muchas veces andaba en otro mundo”, admitió.

La disciplina llegó también al gimnasio. Chávez Jr. entrena con más constancia, cuida lo que come y ordena sus días sin las interrupciones que antes le imponían sus problemas.

“Me dedico más a ser boxeador de lleno las 24 horas. Hoy me preparo y me cuido como debí de haberme cuidado siempre”, afirmó.

Ese orden se vio en el ring. Después de perder por decisión unánime ante el influencer Jake Paul en junio de 2025, volvió en enero de 2026 y noqueó a Ángel Julián Sacco, Jhon Caicedo y Jeison Troncoso. Al último lo detuvo en el primer asalto el 12 de septiembre en Puebla, en una función que destinó parte de lo recaudado a la lucha contra las adicciones.

“Disfruto cada cosa que hago. El entrenar, el boxear, el pelear. Todo, si me compro algo, si regalo algo, lo hago consciente, en mis cinco sentidos, y se disfruta más”, explicó.

Aun así, cuando habla de lo que recuperó, el ring queda en segundo plano.

“Estar presente, pero estar presente realmente”, resumió.

Los pendientes legales en México

La otra parte de su historia sigue en los tribunales. En julio de 2025, autoridades migratorias lo detuvieron otra vez en Estados Unidos y lo deportaron a México, donde en agosto lo vincularon a proceso por su presunta participación en delincuencia organizada relacionada con el tráfico de armas. Un juez le permitió enfrentar el caso en libertad.

Chávez Jr. rechazó las acusaciones. En Acapulco dijo que su situación mejoró y que empieza a explorar la posibilidad de volver a Estados Unidos.

Cuando se le preguntó cómo quiere que lo recuerden, no habló de campeonatos ni de su padre, ni dio por hecho que el público guardará una buena imagen de él. Lo que quiere es cerrar esta etapa sin perder lo que recuperó.

“Una más ya no es equivocación, ahora es algo que tú quieres hacer”, advirtió sobre la posibilidad de recaer.

El excampeón empezó a explorar su regreso a Estados Unidos, donde lo detuvieron dos veces en año y medio, con el proceso por delincuencia organizada todavía abierto en México.