Julio César Chávez Jr. regresa al ring en 2026: pelea en libertad condicional y bajo proceso judicial
El regreso de Julio César Chavez Jr., al cuadrilátero, este sábado 24 de enero, es uno de los eventos más complejos en la historia del boxeo mexicano.
El combate ante el argentino Ángel Julián Sacco representa un intento de reestructuración profesional y personal para el púgil sinaloense, quien ha transitado un período marcado por el escarnio público tras su derrota ante Jake Paul y un severo proceso judicial en ambos lados de la frontera.
El contexto actual de Julio César Chávez Jr. no puede disociarse de los eventos ocurridos el 28 de junio de 2025 en el Honda Center de Anaheim, California. En aquella fecha, el excampeón mundial de peso medio sufrió una derrota por decisión unánime ante el influencer Jake Paul en un combate pactado a diez asaltos en la división crucero.
La actuación de Chávez Jr. fue recibida con abucheos generalizados a partir del tercer asalto debido a su falta de agresividad y una estrategia excesivamente defensiva que permitió a Paul dominar la mayoría de los episodios.
La reacción en plataformas digitales fue inmediata y punzante. El boxeador se convirtió en el eje de una ola de memes y críticas que cuestionaron su profesionalismo y compromiso con el deporte, calificando su desempeño como un papelón histórico.
Ante la presión mediática, Chávez Jr. defendió su integridad en entrevistas posteriores, rechazando cualquier teoría sobre una pelea arreglada y atribuyendo su bajo rendimiento a una preparación insuficiente, lesiones previas y la falta de costumbre al peso crucero, categoría en la que no había competido anteriormente.
Apenas cuatro días después del combate en California, la situación del boxeador escaló del ámbito deportivo al judicial. El 2 de julio de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Chávez Jr. en su residencia de Studio City, Los Ángeles.
Aunque la detención inicial se relacionó con el vencimiento de su visa de turista en febrero de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional lo catalogó como una "grave amenaza para la seguridad pública".
Las autoridades estadounidenses fundamentaron esta clasificación en presuntos vínculos del boxeador con el Cártel de Sinaloa y una orden de aprehensión activa en México emitida en 2023 por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.
Tras un proceso de deportación expedita en agosto de 2025, el púgil fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 11 en Hermosillo, Sonora.
Actualmente, Chávez Jr. enfrenta su proceso en libertad condicional tras haber sido vinculado a proceso por un juez penal.
La investigación de la Fiscalía General de la República incluye acusaciones graves que lo sitúan como presunto colaborador activo de facciones criminales. El periodo para la investigación complementaria fue ampliado recientemente, con una audiencia clave programada para el 24 de febrero de 2026, justo un mes después de su regreso al ring.
En este escenario de incertidumbre legal, el rival elegido es Ángel Julián Sacco, un púgil argentino de 31 años originario de 25 de Mayo, Buenos Aires. Conocido bajo el alias de "El Paisano", Sacco combina su carrera deportiva con el trabajo rural y la conducción de camiones. Su récord profesional es de 10 victorias (4 por nocaut), 1 derrota y 1 empate.
A pesar de su fortaleza física, Sacco llega con una inactividad prolongada; su último combate oficial se registró en octubre de 2023, cuando venció por puntos a Sergio Mauricio Carabajal en Argentina. Durante la ceremonia de pesaje en San Luis Potosí, el argentino registró un peso de 86.5 kilogramos.
No obstante, su condición física fue objeto de críticas en redes sociales por parte de aficionados que pusieron en duda su nivel atlético para una contienda estelar internacional. Para Sacco, este enfrentamiento representa su primera salida profesional fuera de Argentina y la oportunidad de catapultar su carrera utilizando el nombre de Chávez Jr. como plataforma.
En México, la pelea será transmitida en vivo por TV Azteca (Azteca 7) a partir de las 23:00 horas; el evento también podrá seguirse vía streaming a través de aztecadeportes.com y la aplicación móvil de Azteca Deportes.