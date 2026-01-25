Julio César Chávez Jr. vence al argentino Sacco en una pelea de bajo nivel
Con una evidente falta de forma física al igual que su oponente, Julio César Chávez Jr. regresó al ring con una victoria contundente al derrotar por nocaut técnico en el cuarto round al argentino Ángel Julián Sacco en la Arena Potosí. ‘El hijo de la Leyenda’, Julio César Chávez, dominó el combate ante un argentino que no fue rival, en una pelea de muy bajo nivel.
Chávez Jr. fue contundente, aunque no tuvo que emplearse a fondo para derrotar a un Julián Sacco que no ofreció mucha resistencia. La pelea pactada a diez asaltos en la división de los cruceros representó el regreso de Chávez Jr. al boxeo profesional tras siete meses inactivo y con problemas legales a sus espaldas, al estar en libertad condicional tras ser vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.
Te puede interesar: Julio César Chávez Jr. regresa al ring en 2026: pelea en libertad condicional y bajo proceso judicial
En la pelea, Chávez Jr. fue superior a Sacco. Conectó golpes sólidos que forzaron al referee a detener la pelea en el cuarto asalto, tras la ventaja en cuanto a poder y precisión. Sin embargo, a pesar del triunfo Chávez Jr. se vio mal físicamente, pues si bien dio el peso para la pelea, no se notó sólido.
El triunfo de Chávez Jr. se da luego de que hace siete meses cayera ante el influencer-boxeador Jake Paul en junio de 2025, derrota que le generó muchas críticas. A sus 39 años, el hijo de Julio César Chávez busca regresar al boxeo profesional con fuerza, pero aunque venció al argentino Sacco, se ve muy lejos de lo poco que legó a ser hace años.