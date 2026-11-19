Valeria "La Flakita" Pérez llegó a su tercera pelea profesional, el 7 de noviembre en Naucalpan, lista para boxear seis rounds por primera vez, pero ese mismo día le avisaron que serían solo cuatro, así que, aunque venció por decisión unánime a Kenia Sánchez y siguió invicta, tendrá que esperar hasta 2027 para dar ese paso.

"Creo que fue algo de la comisión, pero me avisaron exactamente ese día y ya no me dejaron", contó la boxeadora de 17 años en entrevista con Sports Illustrated México, durante la Convención 64 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Valeria quiere hacer entre cuatro y cinco peleas el próximo año, competir a seis asaltos y buscar su primer título nacional. Llega a ese plan con tres victorias profesionales, dos por nocaut, después de dejar el amateurismo con 75 triunfos sin derrota y con un problema que la persigue desde antes de su debut: le cuesta encontrar rivales.

"Ya me costaba encontrar peleas en el amateur, ya me tocaba pelear con chavas más grandes", recordó.

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"La Flakita" Pérez | Esteban Méndez

Del acoso escolar al invicto amateur

Valeria empezó en los deportes de contacto a los siete años, cuando sufría acoso escolar. En una de aquellas agresiones la empujaron por unas escaleras y su madre decidió buscarle una actividad para que aprendiera a defenderse.

"Mi mamá me dio a elegir, me dijo: 'Elige cualquier deporte para que te aprendas a defender'. Y elegí primero el karate. Llegué a cinta café dos estrellas", relató.

Después siguió a sus hermanos al gimnasio de boxeo. Lo que empezó como defensa personal terminó en ganas de competir, aunque a su madre le costó aceptarlo, porque nunca imaginó que esas clases se convertirían en una carrera.

Su primera pelea amateur fue ante una niña con más de 35 combates. Valeria no tenía experiencia en competencia, pero aquella noche le dio la motivación para seguir. En los años siguientes sumó 75 victorias y siete títulos en torneos amateur avalados por el CMB, muchas veces ante peleadoras mayores porque no había rivales de su edad y nivel.

Su entrenador y Juan "El Güerito de Tepito" Pérez, compañero en la promotora Astur Boxing desde hace alrededor de un año, la vieron lista para debutar. Lo hizo el 15 de mayo de 2026 en la Arena Coliseo, donde noqueó a Kristel Rentería en el primer asalto. En septiembre volvió a ganar antes del límite, ante Mareli Rocha, y en noviembre llegó la victoria sobre Sánchez, su primera en las tarjetas.

Valeria se mueve, provoca y juega con las reacciones de sus rivales, aunque reconoció que su estilo no convence a todos.

"Dicen que mi estilo de box es como que muy burlón. No sé cómo lo tome la gente, pero a mí me gusta mucho ese estilo", explicó.

Entre sus pendientes técnicos está la contundencia.

"A lo mejor trabajar un poco más lo que le gusta ver a la gente, nocaut y todo eso", añadió.

El boxeo femenil, entre la atención y los rivales que no llegan

Valeria puede dedicarse al boxeo gracias al apoyo económico de sus padres y ve que la rama femenil empieza a ganar espacio.

"Siento que apenas están empezando a voltear a ver el boxeo femenino y que poco a poco va a ir creciendo".

Los rivales siguen siendo su mayor preocupación. Contó que algunas peleadoras no aceptan los combates o no pueden cumplirlos, lo que complica la continuidad de quienes necesitan mantenerse activas.

"Falta un poquito más de apoyo hacia las mujeres, ya que ahorita siento que el boxeo mexicano está más enfocado en los hombres", afirmó.

En la Convención del CMB conversó con Jackie Nava, leyenda que fue la primera campeona mujer del CMB, a quien admira desde niña por su juego de piernas; exmonarca mundial le recomendó mantener la disciplina.

"Jackie Nava es mi boxeadora favorita y siempre la voy a admirar", aseguró.

También conoció a Roberto "Manos de Piedra" Durán. Cuando le pidió una foto, el panameño aceptó con una condición que la hizo reír: que ya no creciera.

Seis rounds, un título nacional y Estados Unidos, las metas para 2027

Valeria tiene claro por dónde empezar el próximo año.

"Primeramente Dios, subir a seis rounds. Esta vez pasada no nos dejaron. Hacer otra pelea a seis rounds y ver si podemos pelear por un título nacional", explicó.

Su equipo tramita también una visa para que haga campamentos en Estados Unidos y, más adelante, pelee allá.

"Yo quiero ser campeona mundial de diferentes categorías y unificar títulos", afirmó sobre su meta a largo plazo.

Valeria calcula que podría aspirar a un título mundial alrededor de los 20 o 21 años, en peso gallo. Antes de eso tiene pendiente su primera pelea a seis rounds, la que la comisión le quitó el mismo día en Naucalpan.