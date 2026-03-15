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Marco Verde mantiene el invicto y suma su quinta victoria como profesional

El mexicano Marco Verde derrotó por decisión unánime al colombiano Alexander Moreno en Guadalajara y llegó a cinco triunfos como profesional, con dos nocauts y tres por decisión unánime.

Redacción SI México

Marco Verde.
Marco Verde. / Sarah Stier/Getty Images for Netflix

El boxeador mexicano Marco Verde llegó a cinco triunfos como profesional y mantiene el invicto en su reciente carrera al vencer por vía de la decisión unánime al colombiano Alexander Moreno, en Guadalajara. El medallista olímpico acumula cinco victorias destacadas, dos por nocaut y tres por decisión unánime. 

Verde mostró iniciativa desde el inicio de su combate frente al colombiano Alexander Moreno. En el primer round el tricolor comenzó a soltar sus primeras combinaciones en el duelo de guardias encontradas

Para el segundo asalto, la velocidad del mexicano empezó a marcar diferencia. Moreno respondió apostando por volados. En el tercer round, Verde lanzó movimientos calculados. Y en el cuarto episodio, se mostró preciso en sus ofensivas y con una lectura cada vez más clara de los golpes del colombiano.

Marco Verde.
Marco Verde. / Candice Ward/Getty Images for Netflix

En el quinto round, Verde fue claro dueño de la pelea, mientras Moreno resistía la presión. El mexicano no bajó la guardia para el siguiente episodio y soltó los puños con frecuencia. Con golpes bajos como un potente gancho al hígado que mantuvo bajo presión al colombiano.

El colombiano le exigió al de Mazatlán en el penúltimo asalto, aunque mostraba señales de desgaste. Para el final, Alexander le conectó un par de golpes al Green, pero la victoria fue inevitable para el de casa.

Marco Verde.
Marco Verde. / Candice Ward/Getty Images for Netflix

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