“No me retiré, sigo vigente”: ‘La Niña’ Gómez tras su regreso triunfal al box

Yesenia “La Niña” Gómez vuelve más peligrosa que nunca. La excampeona mundial mexicana, tras una pausa en su carrera, volvió a subir a los cuadriláteros para llevarse una victoria y demostrar que todavía tiene hambre de más y, por qué no, volver a contender por un título internacional.

La noche del 2 de octubre, durante el evento organizado por Wellness Weekend y Chiquita González Boxing, “La Niña” sostuvo una intensa batalla ante Rubí Molina. El combate estuvo lleno de emoción ante la exhibición mostrada por las dos pugilistas, la cual solo pudo definirse a través de las tarjetas a favor de Gómez.

“Feliz de regresar al ring con una victoria. Hicimos un gran trabajo, me siento feliz con el desempeño que tuve arriba del ring. Una peleadora muy fuerte, yo creo que de eso se tratan las peleas, de sacar lo mejor de nosotros”, declaró tras su triunfo.

El último combate de Yesenia había sido en 2024 ante Lourdes Juárez. Desde ese entonces, las lesiones y temas personales la habían mantenido al margen del boxeo. Sin embargo, “La Niña” siempre tuvo claro su objetivo de seguir haciendo lo que le apasiona y ponerse los guantes otra vez.

“La verdad es que nunca me retiré, yo siempre he estado activa, siempre estoy entrenando. Sufrí una lesión, luego unos temas personales que me impedían pelear”.

Un campamento intenso para recuperar el ritmo

El trabajo para su retorno triunfal no fue fácil. Implicó una preparación de alta exigencia física y mental, donde la disciplina fue la clave para recuperar la condición óptima y llegar en su mejor versión a esta cita.

“Estuvimos siete semanas de campamento en Jiquipilco, allá en la altura, trabajando muy duro con el equipo de Jay 'Panda' Najar. Hicimos un gran trabajo y yo creo que se notó también arriba del ring. Fue buena conexión, no abrí la boca y eso habla de la gran preparación que hicimos”.

Además, destacó el papel fundamental de su familia para superar las adversidades, dentro y fuera del ring, reconociendo que su apoyo incondicional fue el motor principal que la mantuvo firme cuando las lesiones amenazaban con alejarla de sus sueños.

"Mi familia es el apoyo más importante que he tenido; siempre han estado al pie del cañón mi papá, mi mamá y mi hermano. Eso me da muchísima motivación para seguir adelante y conseguir triunfos importantes."

Ya sabe lo que es ser campeona, quiere volver a probar esas mieles

La historia de Yesenia en el boxeo es una de esfuerzo y sacrificio desde temprana edad. En 2011 debutó a los 15 años en el profesionalismo, de ahí su apodo de “La Niña”. Tras años de constancia y perseverancia, su dedicación dio frutos en 2018, cuando hizo historia para su natal Quintana Roo, convirtiéndose en la primera mujer de esa tierra en coronarse campeona mundial, tras conquistar el cinturón absoluto del peso minimosca del CMB.

Durante cuatro años defendió su corona, poniendo en lo alto el boxeo nacional. Y ahora, tras la emoción de su victoria en su retorno, declaró que no pierde la mira de pararse una vez más en un duelo titular.

“Ahorita vamos a tomar una semanita de descanso en mi casa en Cancún y regresamos al gimnasio con mi papá. A seguir trabajando duro y, en cuanto nos den fecha, regresar a campamento con 'Panda'… Siempre activa, entrenando, y ahorita en una nueva etapa con Roberto Díaz para buscar un título de nuevo”.

Finalmente, en un momento de reflexión, recordó sus inicios y dio un mensaje para aquella versión de ella que, aun como quinceañera, no sabía los retos, pero también los éxitos que esta carrera deportiva le deparaba.

“La verdad es que le diría que siga trabajando duro, la disciplina es muy importante. Hay momentos difíciles, tropiezos, momentos complicados en donde a veces uno no quiere continuar... esos son los momentos en los que más debemos trabajar, seguir adelante y sobre todo esforzarse muchísimo”, dijo para sí misma.