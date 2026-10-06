Pitbull Cruz cambió a su padre por Eddy Reynoso y ahora él le exige el 10% de sus bolsas

Isaac Cruz padre quiere que su hijo, el boxeador Isaac "Pitbull" Cruz, le pague por los 17 años que asegura haber trabajado como su entrenador.

El reclamo ocurre después de que el peleador lo dejó fuera de su equipo para irse al Canelo Team con Eddy Reynoso, el entrenador de Saúl "Canelo" Álvarez.

"Yo esperaba una llamadita para decirme: 'Ahí te va para los refrescos cuando menos', pero pues no ha habido", explicó después del Martes de café del Consejo Mundial de Boxeo.

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El entrenador planteó recibir al menos el 10% de lo que el pugilista cobre por cada pelea.

Para buscar ese pago, tomó el micrófono este martes en el Martes de Boxeo y pidió la ayuda de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Al terminar el encuentro se acercó al dirigente, quien le indicó que ese no era el lugar para tratar el asunto. Después, ante la prensa, Cruz padre aseguró que Sulaimán le había dicho que lo platicarían más tarde.

Pitbull ya disputó su primera pelea con Reynoso: el 19 de septiembre noqueó en el sexto asalto a Néstor Bravo en San Diego. Su progenitor esperaba que, después de ese combate, lo buscaran para darle algún pago.

Cruz padre calificó su salida como un "despido injustificado" y pidió una indemnización. Cuando le preguntaron por los derechos de formación del futbol que pueden cobrar los clubes, comparó su petición con ese concepto.

"El trabajo más difícil, acuérdense, cuando peleas en combates de cuatro, a seis, ocho rounds y nadie te voltea a ver. Ahí estuve, cuando no hay ni para pagar camiones, un vaso de agua; en pocas palabras no hay para nada", afirmó.

Como mánager podía recibir un 30%, contó, pero aceptó repartir parte de ese porcentaje con otros integrantes del equipo. Ahora consideraría justo un 10% por pelea.

También dijo que siempre estuvo abierto a la llegada de nuevas personas en el equipo, con la condición de conservar su lugar, pero al final dijo que lo excluyeron “injustamente”.

Antes de este reclamo, en declaraciones a ESPN publicadas en septiembre, Pitbull había explicado que terminó la relación entre entrenador y peleador para buscar crecimiento profesional, sin embargo negó una ruptura familiar.

Su padre insistió en que separa el reclamo como entrenador del vínculo familiar. Mientras espera volver a hablar con Sulaimán, anunció que convocará en los siguientes días una conferencia de prensa para explicar los detalles de la separación y quiere que Pitbull esté presente para dar su versión.