Isaac "Pitbull" Cruz eligió al Canelo Team para la siguiente etapa de su carrera, pero el campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) todavía no ha pisado el gimnasio de Eddy Reynoso: reveló a Sports Illustrated México que su acuerdo es solo de palabra y que contratiempos con la visa lo mantiene lejos del entrenador.

"No hemos tenido la fortuna, la dicha de estar aún todavía entrenando con Eddy por contratiempos de visa y demás, pero esperamos en un futuro no muy lejano estar ya entrenando con él", explicó en la Convención Anual del CMB en Acapulco.

Cuando le preguntaron si firmó un acuerdo por varios años, fue directo: "No, todo es de palabra ahorita".

Cruz confirmó, de todos modos, su intención de seguir con el entrenador mexicano durante 2027. A sus 28 años busca recuperar un campeonato mundial absoluto y para eso eligió al equipo que acompañó gran parte de la carrera de Saúl "Canelo" Álvarez.

Eddy Reynoso, el entrenador de dentro y fuera del ring

Reynoso estuvo en la esquina de Canelo durante casi toda su carrera, en la que ganó títulos mundiales en cuatro divisiones y en 2021 se convirtió en el primer mexicano campeón indiscutido de la era de los cuatro organismos al unificar los cinturones supermedianos.

El entrenador también llevó a Óscar Valdez al campeonato superpluma del CMB ante Miguel Berchelt y por su equipo pasaron peleadores como Andy Ruiz Jr. y Ryan García. La Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos (BWAA) lo eligió Entrenador del Año en 2019 y 2021, y en esa última temporada también Mánager del Año.

"Creo que la experiencia de Eddy tanto dentro y fuera del boxeo. Me refiero, para entrenar la técnica, para explotar las cualidades y aptitudes de los peleadores; y fuera del boxeo, en las negociaciones para las peleas", explicó Cruz.

El acercamiento llega después de su separación profesional de su padre, Isaac Cruz García, que durante años participó en su preparación. El boxeador agradeció públicamente ese acompañamiento, pero también defendió su derecho a decidir quiénes integran su equipo.

El Pitbull todavía no trabajaba con Reynoso en su pelea más reciente, el 19 de septiembre ante Néstor Bravo. Armó su campamento en Ciudad de México con su tío Eduardo Cruz y otros integrantes de su equipo habitual, y noqueó a Bravo en el sexto asalto para conservar el título interino superligero del CMB.

Un Pitbull más inteligente, sin perder la agresividad

Cruz se dio a conocer fuera de México en diciembre de 2021, cuando perdió por decisión unánime ante Gervonta Davis, aunque obligó a uno de los grandes noqueadores del boxeo a ir hasta el último asalto.

Después venció a Yuriorkis Gamboa, Eduardo Ramírez y Giovanni Cabrera, y en marzo de 2024 ganó su primer título mundial absoluto al noquear en ocho asaltos a Rolando "Rolly" Romero para quitarle el cinturón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El capitalino perdió ese campeonato cuatro meses después ante José Valenzuela. En 2025 se recuperó con triunfos sobre Ángel Fierro y Omar Salcido, que le dio el interino superligero del CMB, título que después defendió con un empate ante Lamont Roach Jr. y la victoria sobre Bravo.

Con 29 victorias, 19 nocauts, tres derrotas y dos empates, el mexicano cree que todavía puede pulir las herramientas técnicas que acompañan su presión constante, y tiene claro en qué boxeador quiere convertirse con Reynoso.

"En un peleador muy fuerte, más inteligente, con mayores cualidades físicas y técnicas", dijo.

Cruz quiere perfeccionar la defensa, la trayectoria de los golpes, los movimientos de cintura y el trabajo de pies, sin renunciar a la agresividad que, según explicó, le dio su apodo.

Ryan García, la pelea de mayor proyección que busca el Pitbull

El primer objetivo de Cruz para 2027 es pelear por el campeonato absoluto superligero del CMB, en manos del británico Dalton Smith, que ganó el cinturón en enero al noquear a Subriel Matías y lo defendió el 24 de octubre con una victoria por decisión dividida ante Alberto Puello.

"Nosotros queremos la oportunidad titular absoluta del Consejo Mundial de Boxeo, la pelea mandatoria contra Dalton Smith", afirmó.

El mexicano, sin embargo, tiene en la mira una pelea con más exposición. Ryan García, estadounidense de ascendencia mexicana, reúne alrededor de 13.5 millones de seguidores en Instagram, una audiencia que va más allá del público habitual del boxeo.

García es campeón mundial welter del CMB desde febrero de 2026, cuando venció a Mario Barrios, y defendió el título en septiembre al noquear a Conor Benn. Ambos pelean hoy en divisiones distintas.

"En primera instancia es esa pelea contra Dalton y en segundo, por qué no pensar en Ryan García", señaló.

El duelo se menciona desde hace varios años, sin que las conversaciones terminen en un acuerdo.

"Ahorita estamos en un 20 por ciento de que se pueda hacer. No sabemos, todo depende de que él quiera, de que las empresas lleguen a un buen término. Son muchas cosas, no depende nada más de él", explicó.

García entrenó con Reynoso de octubre de 2018 a febrero de 2022, cuando dejó el Canelo Team, y en esa etapa ganó cinco peleas por nocaut.

Cruz también habló de la posibilidad de convertirse en uno de los referentes del boxeo mexicano cuando Canelo se acerque al final de su carrera.

"Me siento con las capacidades físicas y mentales para hacerle frente a esa gran responsabilidad. Todo depende de la gente que nos quiera dar el mérito", afirmó.

Para ganarse ese lugar, dijo, le toca seguir entregándose en el ring, dar buenas peleas y espectáculo. Fuera de los combates, aseguró que prefiere quedarse en casa con su esposa y sus hijos, lejos de la agresividad que muestra cuando pelea.

Antes de pensar en Smith o en García, Cruz necesita resolver la visa que todavía lo separa del gimnasio de Reynoso, con quien por ahora solo tiene un acuerdo de palabra.