¿Quién es Christian Mbilli, el campeón invicto que enfrentará al Canelo Álvarez?

Christian Mbilli creció en Camerún entre las casas de un tío, una tía y sus abuelos, lejos de su madre, quien lo tuvo a los 15 años y emigró a Francia. Más de dos décadas después de reunirse con ella en Europa, se prepara para enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez en la pelea más importante de su carrera.

“Francia fue mi primer país adoptivo; Quebec, el segundo”, contó en una entrevista con Le Journal de Québec en diciembre de 2021. En Francia comenzó a boxear y llegó a unos Juegos Olímpicos; en Canadá construyó su carrera profesional hasta convertirse en campeón mundial.

Este sábado 31 de octubre, Mbilli defenderá el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al Canelo en Riad, Arabia Saudita. Llegará con 31 años y un récord de 29 victorias, 24 por nocaut, ninguna derrota y un empate. El mexicano, cinco años mayor, buscará recuperar uno de los cinturones que perdió contra Terence Crawford en septiembre de 2025.

Te puede interesar: CMB abre una posible ruta al ganador de Canelo-Mbilli

¿De dónde viene Mbilli?

Su madre, Marie-Thérèse, conoció a un ingeniero francés con quien se fue a Europa mientras Christian se quedó en Camerún. El niño tuvo que esperar para alcanzarlos y al final su padrastro lo adoptó.

El boxeador reconoció que su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre biológico, pero destacó lo que significó el adoptivo en su formación.

“Me guió y me apoyó en mi desarrollo. Espero que ser también un padre comprometido”, declaró en aquella entrevista de 2021.

Comenzó a boxear a los 15 años en Francia y pronto destacó: Fue campeón de la Unión Europea a los 19 años y campeón nacional absoluto, resultados que lo llevaron a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En la justa, compitió en los 75 kilogramos y llegó a los cuartos de final, en los que perdió ante el cubano Arlen López, quien ganó la medalla de oro.

Para entonces ya había llamado la atención de Marc Ramsay, entrenador canadiense de figuras como Jean Pascal y Artur Beterbiev. Ambos hablaron antes de Río y, después del torneo, Mbilli aceptó mudarse a Montreal para debutar como profesional.

Ramsay lo recibió en su casa y le dijo que se tomara el tiempo que necesitara para encontrar dónde vivir. A la mañana siguiente, Mbilli compró un periódico de Montreal y revisó por su cuenta los anuncios de departamentos. Para el entrenador, ese gesto mostró el carácter que vio en él desde el principio.

“Siento que en cada ejercicio, en cada sesión de sparring, pelea para cambiar su vida”, dijo el manejador a The Ring.

¿Contra quién ha peleado?

Mbilli debutó como profesional en 2017. Con Ramsay en la esquina y el respaldo de la promotora canadiense Eye of the Tiger Management, construyó una carrera basada en la presión constante, las combinaciones y los golpes al cuerpo.

Ha ganado 24 de sus 29 victorias por nocaut. Entre sus triunfos destacan los que consiguió ante el ecuatoriano Carlos Góngora, excampeón supermediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), en 2023, y el ucraniano Sergiy Derevyanchenko, quien disputó títulos mundiales ante Gennadiy Golovkin y Jermell Charlo, en 2024.

El 27 de junio de 2025 noqueó en el primer asalto al polaco Maciej Sulecki y conquistó el campeonato interino supermediano del CMB. Su siguiente pelea, sin embargo, dejó dudas sobre su defensa.

En septiembre de ese año empató por decisión dividida con el guatemalteco Lester Martínez, quien contrarrestó su presión y conectó 412 golpes, frente a los 273 de Mbilli, según los registros de CompuBox. Las tarjetas fueron de 97-93 para Martínez, 96-94 para Mbilli y 95-95.

El combate, celebrado en Las Vegas en la cartelera de Canelo contra Crawford, fue reconocido después por el CMB como la pelea del año 2025. Después de la pelea, Mbilli reconoció que tenía que mejorar su defensa y la manera de pasar de cubrirse al atacar.

Pese al empate, llegó al campeonato absoluto sin volver a pelear. El CMB despojó a Crawford de su título en diciembre de 2025 por una disputa relacionada con las cuotas de sanción y, el 27 de enero siguiente, elevó a Mbilli a campeón mundial de las 168 libras.

La pelea contra el Canelo será su primera defensa y su primera presentación desde el empate con Martínez.

¿Cómo llegó a Canelo?

El mexicano estuvo en los planes de Mbilli mucho antes de que consiguiera el campeonato. Su equipo buscó exposición internacional con un acuerdo con Top Rank, que llevó sus peleas a ESPN, y después lo metió en la cartelera de Canelo contra Crawford.

La oportunidad definitiva llegó con el respaldo de Riyadh Season, el proyecto de eventos deportivos impulsado por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

Mbilli explicó que su equipo diseñó una estrategia para acercarse al mexicano, consciente de que ser aspirante no bastaba para obligarlo a aceptar el combate.

“Siempre fue el plan de mi equipo hacerme inevitable para Canelo”, declaró a AFP a principios de octubre, cuando explicó por qué buscaron específicamente el cinturón del CMB.

Con la pelea firmada, aseguró que llega en mejores condiciones que su rival. Álvarez tiene 36 años y más de dos décadas en el profesionalismo; Mbilli suma nueve años desde su debut y está invicto.

“Desde hace cinco años yo mejoro mientras él va en declive”, afirmó el francés en la misma entrevista.

La diferencia de experiencia, sin embargo, es enorme. Canelo suma 68 combates profesionales, campeonatos mundiales en cuatro divisiones y dos reinados como campeón indiscutido supermediano. Mbilli acumula 30 peleas y todavía no derrota a un rival con una trayectoria semejante a la del mexicano.

El empate con Martínez también dejó una duda: si podrá mantener la presión sin exponerse a los contragolpes del mexicano.