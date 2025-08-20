REVISTA | Mike Tyson: el gigante de hierro
Por Greg Bishop | SI
Tyson ha sido famoso —famosísimo, una figura de alcance internacional, objeto de atención constante— durante casi toda su vida. Pero esa familiaridad con su historia ha hecho que, en los últimos años, casi cualquier cosa relacionada con él tienda más hacia la mitología que hacia el hombre real. No es el caso de Baddest Man: The Making of Mike Tyson, el nuevo libro de Mark Kriegel. Y no podía serlo tratándose de Kriegel, uno de los mejores cronistas que ha tenido el boxeo, un escritor que jamás ha rehuido las partes oscuras del deporte, aquellas que nos obligan —incluso a quienes lo amamos— a cuestionar si deberíamos seguir haciéndolo.
Ese solo hecho ya le da a Kriegel la credibilidad para adentrarse en un terreno tan transitado como la vida de Tyson. Pero hay más. Antes de convertirse en un referente del periodismo deportivo, Kriegel escribía para el New York Daily News, donde cubría notas de crimen… en Brownsville, el barrio de Brooklyn donde creció Tyson. Su carrera se ramificó en múltiples direcciones, pero es justo decir que muy pocos —si es que hay alguno— manejan el género biográfico como él. Kriegel ha retratado a figuras como Joe Namath, Pete Maravich y Ray Boom Boom Mancini con una sensibilidad capaz de revelar cada rincón de su esencia, de sus impulsos más profundos.
Kriegel escribe, y sigue escribiendo, con una mezcla de justicia y contundencia. Por eso es el autor ideal para contar a Tyson tal como fue y como es. Baddest Man no es otra biografía más. Ahí está su virtud: en una relectura que roza lo etnográfico, en la forma en que desmonta o recontextualiza los mitos. Esas exploraciones son las que atrapan a los lectores. Y vaya que hay muchas. Kriegel repasa la carrera de Tyson, pero pone especial énfasis en los primeros años, aquellos que casi no recibieron atención antes del estallido mediático. Aporta contexto al analizar la escritura sobre boxeo —históricamente una de las más brillantes dentro del periodismo deportivo— y se sumerge en los relatos que tantos cronistas de élite ayudaron a construir y perpetuar.
Observa con especial agudeza a los periodistas de Nueva York que cubrían el deporte en aquella época: los mejores entre los mejores. Y dirige también su mirada hacia su propio trabajo anterior, en particular sus textos sobre Brownsville y el propio Tyson. Lo que Kriegel encuentra —columnas que aún le enorgullecen, otras que hoy le avergüenzan, y muchas más que reflejan la evolución de un joven columnista buscando estilo, voz y, finalmente, compasión— muestran cuánto han crecido, cada uno a su modo, tanto el excampeón mundial como el autor que lo retrata.
Todo eso se traduce en el retrato más humano, más complejo y más honesto de Mike Tyson que se haya hecho. Así de distinto es. Sí, aparecen Atlantic City en los años 80, Donald Trump y el circo que rodeaba a las peleas por el título de los pesos pesados. El libro se articula en torno a una de las victorias más contundentes y subestimadas de Tyson: su nocaut sobre Michael Spinks, entonces invicto, apenas 91 segundos después de iniciar su pelea por el campeonato en 1988.
Encontramos también a los personajes conocidos —el entrenador y figura paterna Cus D’Amato, entre otros—, pero no en el orden o en la forma en que suelen aparecer. Esta vez, la intención es otra: explicar a Mike Tyson, el hombre real. Sin complacencias, pero tampoco con crueldad. El resultado es un retrato completo de Mike Tyson, el ser humano común… que muy pronto pareció convertirse en mucho más que eso.