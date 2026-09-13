Ryan García desata su poder y fulmina a Conor Benn en dos rounds
Ryan García necesitó apenas un minuto y 25 segundos del segundo asalto para vencer por nocaut técnico a Conor Benn y retener el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo. El mexicoamericano derribó al británico con un uppercut seguido de una poderosa derecha y, tras verlo levantarse sin estabilidad, lanzó el ataque que obligó al árbitro Thomas Taylor a detener la pelea en la T-Mobile Arena de Las Vegas.
La primera defensa del título se convirtió en una declaración de García. No hubo tarjetas, una pelea prolongada ni espacio para las dudas que han acompañado distintos episodios de su carrera. El campeón controló la distancia, encontró el momento exacto para soltar las manos y acabó con un rival que nunca había perdido antes del límite.
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Benn salió con la intención de imponer presión desde el primer campanazo. Tomó el centro del cuadrilátero, redujo espacios y dirigió sus primeros ataques al cuerpo. Su objetivo era impedir que García utilizara su velocidad y obligarlo a intercambiar golpes desde una distancia corta, donde el británico esperaba sacar ventaja de su agresividad.
García no aceptó ese terreno. Utilizó el jab, se desplazó hacia los costados y recibió a Benn con el gancho de izquierda cada vez que este intentó entrar. El retador alcanzó a colocar algunos golpes al cuerpo y tuvo momentos de actividad cerca de las cuerdas, pero también pagó un precio por cada avance. La precisión del campeón marcó la diferencia durante un primer asalto intenso que ya anticipaba los espacios disponibles para el contragolpe.
El combate cambió de manera definitiva en el segundo round. Benn mantuvo su apuesta y conectó un gancho de izquierda durante uno de sus avances. García respondió con una derecha que alteró el equilibrio del británico y detectó de inmediato la oportunidad. Un uppercut abrió la guardia del retador y una nueva derecha lo derribó con violencia.
Benn superó la cuenta, aunque sus piernas no respondieron. García lo condujo contra las cuerdas y descargó una combinación de golpes de poder. El británico cubrió el rostro, pero no logró contestar ni salir de la zona de peligro. Taylor observó suficiente y se interpuso a los 1:25 del asalto para proteger al retador.
La definición también mostró una evolución importante en el repertorio de García. Su gancho de izquierda, el golpe que construyó buena parte de su fama, representó una amenaza durante toda la pelea, pero la derecha produjo el daño definitivo. Esa variedad le permitió castigar la presión de Benn y evitó que el británico pudiera preparar una defensa alrededor de una sola arma.
García tampoco permitió que la rivalidad previa alterara su estrategia. A pesar de los insultos, los enfrentamientos durante la promoción y la tensión del último careo, combatió con paciencia. Esperó los errores de Benn y atacó cuando encontró una apertura clara. Su velocidad dejó de ser únicamente un recurso espectacular y se convirtió en la herramienta que resolvió la pelea.
El resultado confirmó el lugar de García en la categoría wélter. Había conquistado el cinturón en febrero, tras superar por decisión unánime a Mario Barrios, pero la pelea contra Benn representaba otra clase de examen: era la primera ocasión en la que debía presentarse como campeón y defender aquello que había conseguido. La respuesta fue la más contundente posible.
Para Benn, la noche terminó con la segunda derrota de su carrera y la primera por nocaut técnico. El británico llegó después de victorias por decisión sobre Chris Eubank Jr. y Regis Prograis, además de afrontar la primera oportunidad mundialista de su trayectoria. Su presión generó algunos intercambios durante el inicio, aunque la diferencia de velocidad y precisión impidió que pudiera establecer su pelea.
García elevó su récord a 26 victorias, dos derrotas, un combate sin resultado y 21 triunfos por nocaut. Benn quedó con 25 victorias, dos derrotas y 14 nocauts. Más allá de los números, el campeón consiguió algo que necesitaba: una actuación limpia, dominante y sin controversias.
Después del combate, García agradeció a Benn por la promoción, celebró con un “¡Viva México!” y retó a Teófimo López, quien se encontraba cerca del cuadrilátero. El cruce obligó a la seguridad a intervenir y abrió la posibilidad de una futura pelea. También mencionó su deseo de dominar por completo la división y volvió a colocar el nombre de Devin Haney entre sus objetivos.
Dos asaltos le bastaron a Ryan García para cerrar la noche. En una pelea construida alrededor de la rivalidad, el campeón dejó que sus golpes entregaran el mensaje definitivo: su velocidad continúa intacta, su derecha también puede decidir combates y el cinturón wélter del CMB permanece en su poder.