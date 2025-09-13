Quién es Terence Crawford, el sobreviviente que enfrentará al Canelo Álvarez
Las estadísticas dicen que Terence Crawford es uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Que sus puños rápidos y su defensa depurada cumplen con una de las estéticas más refinadas de la última década. Más allá del ring, el próximo rival de Saúl “Canelo” Álvarez es un sobreviviente. Así lo deja ver la cicatriz que tiene debajo de su oreja derecha. La marca no fue consecuencia de los golpes en el ring, sino del rasguño de una bala que lo hizo caminar entre la vida y la muerte.
Desde su infancia, su vida parecía predestinada a los actos violentos. Nación en la Avenida Larimore, uno de los centros más problemáticos de Omaha, Nebraska. Esa fue la cuna de sus guantes. Crawford ha declarado que su madre llegó a pagar a los niños del vecindario para que lo golpearan. Según dice, ella veía en el sufrimiento un vehículo para endurecerlo ante los retos de la vida.
Terence Crawford: los retos de una vida dura antes de enfrentar al Canelo Álvarez
Sin embargo, Crawford salía bien librado de esas prematuras batallas y su habilidad llamó la atención. Cuando tenía siete años, un vecino lo invitó al gimnasio para que domesticara los golpes y siguiera las reglas del ring.
Ahí encontró su talento y moldeó su estilo. En el camino amateur tuvo un récord positivo de más de 70 peleas. Más tarde, el 14 de marzo de 2008, brincó al ring profesional.
Apenas llevaba cuatro combates en el boxeo de cobro cuando sucedió aquel incidente que estuvo cerca de quitarle la vida. Crawford manejaba su automóvil marca Cutlas en las calles de su ciudad natal cuando quedó en medio de un intercambio violento entre bandas. Una de las balas penetró el cristal de su auto y le rasguñó la parte alta del cuello. Con un hilo de sangre manejó al hospital con esa mezcla de molestia y de agradecimiento por continuar con su vida.
El ring tenía mucho más para él. En 2013, se convirtió en campeón mundial por primera vez. Lo hizo en peso ligero y ahí continuó su carrera de éxito.
Una palabra suena fuerte en su currículum: invicto. Crawford ha enfrentado 41 peleas y en todas resultó triunfador, 31 veces por knockout.
Ahí su historia ya cuenta más de 17 años. Ha ganado los títulos de todas las organizaciones en cada una de los pesos en los que ha peleado. Sin embargo, enfrentará uno de sus retos más complicados, porque tendrá que subir dos divisiones para enfrentar al Canelo.
En Las Vegas también crece la narrativa. El Allegiant Stadium, casa de los Raiders, convocará 70 mil aficionados, más del doble de cualquier audiencia que haya presenciado peleas en la ciudad del juego y del boxeo. La batalla se transmitirá por el streaming más grande del mundo.
El sobreviviente Crawford enfrentará la pelea más dura de su carrera. Así seguirá el camino de los guantes. Ese que le marcó muy temprano su vida.