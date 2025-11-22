The Ring IV: cartelera completa, horarios y el debut del “Güerito de Tepito” en Riad
Este sábado 22 de noviembre, el epicentro del boxeo mundial se traslada al ANB Arena en Riad, Arabia Saudita. La cartelera —denominada the Ring IV— presenta cuatro combates de título mundial y el debut profesional de la promesa mexicana Juan “El Güerito de Tepito” Pérez.
Las preliminares
La acción comenzará temprano con las peleas preliminares, donde destaca el debut de Pérez. El joven de 16 años se enfrentará al ugandés Barker Ssewanyana (1-1-1) en un combate pactado a cuatro rounds en peso gallo. En el pesaje oficial, Pérez marcó 116.9 libras (53kg) con las cuales superó ligeramente a su rival, que detuvo en la báscula (115.3 libras) (52.2kg).
Esta será una de las primeras peleas de la transmisión, por lo que es recomendable sintonizarla desde las 2:00 pm (Ciudad de México), cuando inicien los combates preliminares.
El resto de la cartelera preliminar incluye al prospecto sonorense Julio Porras Ruiz (13-0, 9 KOs), quien defenderá su invicto en peso supermedio ante el tanzano Pius Mpenda (11-4-1), un veterano que servirá como medidor para el mexicano.
También habrá al talento local con el saudí Mohammed Alakel (6-0) enfrentando al chino Jiaming Li (7-5) en peso superpluma. Abriendo la noche estarán Sultan Almohammed (1-0) contra Umesh Chavan (3-1-1) en peso ligero.
Duelo de invictos y pesos medios
La porción estelar de la velada abrirá con un duelo de prospectos invictos en el peso ligero por el título vacante de la WBO. El estadounidense Abdullah Mason (19-0, 17 KOs), considerado una de las futuras estrellas del deporte, enfrentará al noqueador británico Sam Noakes (17-0, 14 KOs). Es un choque de trenes programado para las 17:00 horas (Ciudad de México).
Antes de ellos, en la división de peso medio, el estadounidense Vito Mielnicki Jr. (20-1-1, 12 KOs) tendrá una prueba de fuego ante el nigeriano-italiano invicto Samuel Nmomah (21-0, 5 KOs). Mielnicki busca entrar al top 10 mundial, y una victoria sobre un rival invicto y técnicamente difícil como Nmomah es el paso necesario. Se espera que suban al ring cerca de las 16:15 horas (Ciudad de México).
La batalla co-estelar
Justo antes del evento principal, Devin "The Dream" Haney (32-0, 15 KOs) intentará conquistar una tercera división de peso al retar al campeón mundial wélter de la WBO, Brian Norman Jr. (28-0, 22 KOs). Haney, quien viene de una victoria en mayo de 2025, se enfrenta a un Norman Jr. invicto y físicamente más robusto. Se espera que este combate inicie cerca de las 19:00 horas (Ciudad de México).
Previamente, el escenario se encenderá con una de las peleas más técnicas del año: la unificación de títulos en peso supermosca (115 libras). Jesse "Bam" Rodríguez (22-0, 15 KOs), monarca del WBC y WBO, se medirá ante el argentino Fernando "Puma" Martínez (18-0, 9 KOs), dueño de los cinturones de la IBF y la WBA. Este combate unificará prácticamente toda la división y promete ser una guerra de desgaste. Este duelo está programado para comenzar aproximadamente a las 18:00 horas (Ciudad de México).
La cartelera principal: Benavidez vs Yarde
La noche cerrará con el combate más esperado en la división de los semipesados, donde David "The Mexican Monster" Benavidez (30-0, 24 KOs) buscará consolidar su reinado en una nueva categoría enfrentando al peligroso británico Anthony Yarde (27-3, 26 KOs).
En este duelo, pactado a 12 asaltos, estarán en disputa el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y el cinturón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA). Benavidez llega tras un campamento donde marcó 178 libras días antes del pesaje, describiéndolo como el corte más sencillo de su carrera, mientras que Yarde, conocido como "La Bestia del Este", busca redimirse tras sus intentos fallidos ante Kovalev y Beterbiev, y confía en su explosividad para dar la sorpresa.
Se estima que ambos peleadores caminen hacia el ring alrededor de las 20:00 pm (Centro de México).
¿Dónde ver “The Ring IV” y el debut de “El Güerito de Tepito”?
DAZN: La transmisión oficial de toda la cartelera "The Ring IV".
YouTube (Canal DAZN Boxing): Es probable que transmitan las preliminares tempranas (donde pelea el Güerito) de forma gratuita antes de que inicie el evento de pago.