SI Mexico

Tres vidas, tres combates: el cine rescata las historias de Marty Reisman, Christy Martin y Mark Kerr

Tres biopics en 2025 muestran a atletas cuyas vidas trascendieron el deporte.

Alejandra González Centeno

La boxeadora estadounidense Christy Martin durante una sesión de entrenamiento en el gimnasio Johnny Tocco de Las Vegas
La boxeadora estadounidense Christy Martin durante una sesión de entrenamiento en el gimnasio Johnny Tocco de Las Vegas / Getty Images

El deporte siempre ha sido desde siempre una fuente inagotable de inspiración para el cine. Desde hace décadas, directores y guionistas han encontrado en la superación, la competencia y las historias humanas detrás de los atletas un terreno fértil para crear películas inolvidables. 

Te puede interesar: Roberto Clemente, el héroe que murió por ayudar a Nicaragua

Clásicos como Rocky o Raging Bull — la desgarradora biografía de Jake LaMotta dirigida por Martin Scorsese — se han convertido en pilares del cine deportivo. 

Este año no ha sido la excepción. El 2025 ha traído consigo una oleada de filmes basados en la vista de tres deportistas que trascendieron el terreno de juego: el jugador de ping pong Marty Supreme, la boxeadora Christy Marty y el luchador y artista marcial mixto Mark Kerr. 

Retratos de vidas que trascendieron el juego, el cuadrilátero y la jaula.

Marty Supreme

Protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Josh Safdie, la película se inspira en la vida de Marty Reisman, un personaje excéntrico y fascinante del tenis de mesa estadounidense. 

Ambientada en la Nueva York de mediados del siglo XX, sigue la historia de un joven que sueña con hacer del ping-pong un espectáculo masivo, a pesar de que el deporte era considerado menor en comparación con gigantes como el béisbol o el boxeo. 

Detrás de la ficción está la vida real de Marty Reisman, un verdadero prodigio del tenis de mesa. Nacido en 1930, comenzó como estafador en clubes de Manhattan y acabó ganando 22 títulos importantes entre 1946 y 2002. 

También fue medallista en campeonatos mundiales y, con 67 años, se coronó campeón del Nacional de Hardbat en Estados Unidos. Su estilo de juego llamativo y su personalidad extravagante —solía vestir fedoras y trajes vistosos— lo convirtieron en una figura pintoresca del deporte.

Christy 

Otra de las grandes apuestas de este año es Christy, protagonizada por Sydney Sweeney y dirigida por David Michôd. La película cuenta la historia de Christy Martin, pionera del boxeo femenino en los Estados Unidos, cuya carrera despegó en los años noventa. 

El filme muestra tanto su ascenso en el cuadrilátero, que la llevó a convertirse en la boxeadora más famosa de su tiempo, como los momentos más oscuros de su vida personal. Especialmente dramático es el retrato del intento de asesinato que sufrió en 2010 a manos de su esposo y entrenador, un episodio que marcó su existencia y del que logró sobrevivir milagrosamente.

La boxeadora estadounidense Christy Martin (izquierda) lanza un golpe a Deirdre Gogarty, de Irlanda
La boxeadora estadounidense Christy Martin (izquierda) lanza un golpe a Deirdre Gogarty, de Irlanda / Getty Images

La vida real de Christy Martin está llena de hazañas deportivas y de una resiliencia única. 

Conocida como “Coal Miner’s Daughter”, sumó 49 victorias en su carrera profesional, 32 de ellas por nocaut. Fue campeona mundial superwelter de la FIB y la primera mujer en aparecer en la portada de Sports Illustrated

Además, abrió el camino para que el boxeo femenino fuera tomado en serio en un deporte dominado por hombres. Su ingreso en el Salón de la Fama Internacional del Boxeo en 2020 selló su legado. 

The Smashing Machine

Mark Kerr y Dwayne Johnson asisten al estreno de The Smashing Machine durante el Festival Internacional de Cine de Toronto
Mark Kerr y Dwayne Johnson asisten al estreno de The Smashing Machine durante el Festival Internacional de Cine de Toronto / Getty Images

La tercera película, The Smashing Machine, está dirigida por Benny Safdie y protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson en el papel de Mark Kerr, uno de los primeros grandes ídolos de las artes marciales mixtas. 

La película narra su meteórico ascenso a la cima de la UFC y la PRIDE Fighting Championships a finales de los noventa, donde se ganó el apodo que da título a la cinta. Pero también muestra el precio de la fama: la adicción a los analgésicos, la depresión y la tensión en su vida personal, especialmente en su relación con su pareja, Dawn Staples

Mark Kerr fue mucho más que un peleador. Antes de llegar al MMA, ya había brillado en la lucha universitaria, siendo campeón nacional de la NCAA en 1992. En el mundo de las artes marciales mixtas se convirtió en un pionero: ganó dos torneos de peso pesado en la UFC en 1997 y se consolidó como una figura dominante en Japón con PRIDE. 

Su carrera terminó en 2009 con un récord de 15 victorias y 11 derrotas, y en 2025 fue inducido al Salón de la Fama de la UFC, con el propio Johnson como presentador.

Published |Modified
Alejandra González Centeno
ALEJANDRA GONZÁLEZ CENTENO

Reportera y creadora de contenido en Sports Illustrated México.

Home/Box