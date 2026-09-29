Ver al Canelo Álvarez pelear es más barato en Arabia que en Las Vegas

Ver a Saúl “Canelo” Álvarez en vivo será mucho más barato en Arabia Saudita que en Las Vegas. Los precios de los boletos para su próxima pelea contra el franco-camerunés Christian Mbilli, que se disputará el 31 de octubre en Riad, van de apenas 240 a 2,000 pesos mexicanos, una diferencia considerable respecto a las entradas que se ofrecieron para su enfrentamiento contra Terence Crawford en 2025.

Para la función denominada “México vs. El Mundo”, los boletos tienen cuatro categorías: GA2, con un precio de 11.71 euros, equivalente a unos 240 pesos; GA1, de 23.41 euros; Platinum, de 70.24 euros, y Diamond, de 93.66 euros, que representan cerca de 2 mil pesos. La pelea se llevará a cabo en The Venue, como parte de Riyadh Season.

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🇲🇽 MEXICO VS THE WORLD 🌍



🥊 Canelo Alvarez vs Christian Mbilli



👑 WBC Super Middleweight

📆 October 31st

📺 DAZN

📍 Riyadh, Saudi Arabia @RiyadhSeason 🇸🇦 pic.twitter.com/ehjRVQINIF — Ring Magazine (@ringmagazine) September 29, 2026

El contraste con la pelea entre Canelo y Terence Crawford en Las Vegas es notable. Para aquella función, celebrada en septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium, los boletos oficiales en Ticketmaster iban de 452 a 1,935 dólares, es decir, aproximadamente entre 8 mil 361 y 35 mil 794 pesos mexicanos, sin contar cargos por servicio.

La diferencia se vuelve todavía mayor si se considera el mercado de reventa que existió para la pelea ante Crawford. En ese momento se reportaron entradas desde 310 dólares y boletos de segunda fila que llegaron a ofrecerse en 40 mil dólares, mientras que una pareja de aficionados mexicanos aseguró haber pagado hasta 50 mil dólares por sus localidades.

Así, aunque el viaje a Arabia Saudita implica un gasto adicional para los aficionados que quieran acompañar al mexicano, el precio de entrada para ver al Canelo en Riad parte de una cantidad muy inferior a la que se necesitaba para entrar al Allegiant Stadium un año atrás. Para su regreso al ring después de la derrota ante Crawford, el campeón mexicano tendrá precios de boletos que van de los 240 a los 2 mil pesos, una diferencia que hace que verlo pelear en Arabia resulte, en cuanto a la entrada, mucho más accesible.