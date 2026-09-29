Anuncian precios de boletos para pelea Canelo vs Mbilli: Van de los 240 a 2000 pesos

Saúl “Canelo” Álvarez volverá al ring el 31 de octubre en Riad para enfrentar al invicto Christian Mbilli por el título supermediano del CMB. Los boletos ya están a la venta. Las entradas van de los 11.71 euros (239.89 pesos al tipo de cambio hoy) a los 93.66 euros (casi 2 mil pesos).

La cuenta regresiva comenzó. Saúl “Canelo” Álvarez volverá al ring el próximo 31 de octubre para enfrentar al franco-camerunés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, en una pelea que pondrá en juego el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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🇲🇽 MEXICO VS THE WORLD 🌍



🥊 Canelo Alvarez vs Christian Mbilli



👑 WBC Super Middleweight

📆 October 31st

📺 DAZN

📍 Riyadh, Saudi Arabia @RiyadhSeason 🇸🇦 pic.twitter.com/ehjRVQINIF — Ring Magazine (@ringmagazine) September 29, 2026

Turki Alalshikh, presidente de la General Entertainment Authority de Arabia Saudita, anunció este martes que los boletos para el combate ya están disponibles. La función se celebrará en “The Venue” como parte de Riyadh Season y llevará el nombre de “México vs. El Mundo”.

Será el regreso de Canelo después de la derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El mexicano buscará recuperar un título que alguna vez estuvo en su poder, mientras que Mbilli realizará la primera defensa del cinturón del CMB que conquistó.

El campeón llegará invicto, aunque su combate más reciente terminó en empate ante Lester Martínez. Ahora tendrá enfrente al rival de mayor experiencia de su carrera.

Los números anticipan un choque entre experiencia y poder de nocaut. Canelo acumula 68 peleas profesionales, con 63 victorias, 39 por nocaut, tres derrotas y dos empates. Mbilli, por su parte, suma 30 combates, 29 triunfos y 24 nocauts, además de un empate. Ninguno de los dos ha sido noqueado.

La pelea será transmitida por DAZN mediante pago por evento y definirá al campeón supermediano del CMB.

Los boletos ya están disponibles para la función del 31 de octubre en Riad.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: Precios de los boletos

Los precios de los boletos para la pelea entre el campeón mexicano y el peleador franco-camerunés serán los siguientes:

GA2: 11.71 euros

GA1: 23.41 euros

Platinum: 70.24 euros

Diamond: 93.66 euros