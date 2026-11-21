Jackie Nava diseñaba planos como arquitecta mientras se abría paso en el boxeo y aunque en 2005 fue la primera campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tardó unos 10 años en vivir solo de sus bolsas, una espera que ayuda a medir cuánto ha cambiado el boxeo femenil para leyendas como Katie Taylor y para nuevas mexicanas como Valeria "Flakita" Pérez.

"Mi esposo me ayudaba, también trabajaba, y yo soy arquitecta, entonces hacíamos dibujos, hacíamos diseños, nos dividíamos. Ahí es donde batallamos un poquito. Yo no tenía psicólogo, no tenía nutriólogo, era muy complicado e iba aprendiendo en el camino", recordó Nava en entrevista con Sports Illustrated México.

La Princesa Azteca ganó títulos mundiales en peso gallo y supergallo con la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el CMB, y se retiró en 2022 tras 21 años como profesional.

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Nava ubica el cambio en sus ingresos alrededor de sus dos combates con Ana María Torres, en 2011, seis años después de su primer cinturón del CMB.

"Eran peleas de cuatro, seis rounds, hasta que después de Ana María Torres se empezó a cambiar todo", explicó.

Valeria "Flakita" Pérez, de 17 años y parte de la promotora Astur Boxing, es una de las prospectos mexicanas que empiezan su carrera en un boxeo al que Taylor y la puertorriqueña Amanda Serrano llevaron a funciones estelares y a bolsas récord. Llegó a la convención del CMB con tres victorias como profesional, dos por nocaut, y puede entrenar de tiempo completo gracias a su familia.

"Ahorita solamente, gracias a Dios, tengo el apoyo de mis papás y solamente estoy dedicada al boxeo. Siento que apenas están volteando a ver el boxeo femenino y que poco a poco va a ir creciendo", contó a Sports Illustrated México.

Nava reconoció que las oportunidades han mejorado, pero ubicó una dificultad en las jóvenes que apenas suman seis u ocho peleas. A esa altura, señaló, todavía construyen una trayectoria que convenza a promotores y marcas de invertir en ellas.

Una investigación de Daniela Sánchez López, publicada en 2025 por la Ibero, la UAM y la Universidad del Rosario, documentó que dos boxeadoras de 24 y 25 años dependían del respaldo económico de sus familias, como hoy Pérez.

¿Qué tuvo Taylor que no tuvo Nava?

Katie Taylor recibió ese respaldo desde otra parte. La irlandesa, campeona olímpica en Londres 2012, la primera edición con boxeo femenil, y después campeona indiscutida en dos divisiones, reconoció la diferencia al escuchar cuánto tiempo le tomó a Nava vivir de sus peleas.

"He sido muy, muy privilegiada. Incluso como boxeadora amateur, el gobierno me financiaba, así que siempre estuve solo entrenando. No me imagino boxear y tener que trabajar. Es una situación muy distinta, porque el boxeo ocupa toda tu vida y necesitas poder descansar entre entrenamientos y comer bien", dijo a Sports Illustrated México.

En febrero de 2012, el Irish Sports Council la incluyó entre las beneficiarias de una ayuda de 40 mil euros para ese año, la categoría más alta de su programa de financiamiento directo a deportistas, seis meses antes de que ganara el oro olímpico.

"Es admirable ver a quienes boxean y trabajan al mismo tiempo, tienen muchísima pasión y corazón. Yo pude enfocarme solo en el boxeo y creo que eso me dio una ventaja enorme", afirmó.

Años después, su rivalidad con Serrano llevó al boxeo femenil a otra escala comercial. El 30 de abril de 2022 protagonizaron la primera pelea entre mujeres que encabezó una función en la arena principal del Madison Square Garden y en su tercer combate, el 11 de julio de 2025, la cartelera íntegramente femenil reunió a 19,721 asistentes y generó 2.63 millones de dólares en taquilla, un récord para una función de boxeo femenil, según Netflix y la promotora MVP.

En esa tercera pelea, Taylor y Serrano se repartieron una bolsa de 18 millones de dólares, según CBS Sports, la más alta en la historia del boxeo femenil, cinco millones más que en su segunda pelea.

"Las negociaciones siempre van y vienen, pero no fue tan difícil conseguir el dinero adecuado. Fue un dinero que me cambió la vida y que cambió el boxeo femenil para siempre", señaló Taylor, quien agradeció el trabajo de su promotor, Eddie Hearn, y de su representante.

La irlandesa se retiró en septiembre pasado en Croke Park, ante 80 mil aficionados, como campeona indiscutida de las 140 libras.

Nava vio las tres peleas desde México: "A mí ya no me tocaron grandes peleas ni ganar tantos millones, pero creo que fuimos abriendo camino, y ahora veo muchas niñas que me tienen como referencia".

Las mexicanas también han tenido acceso a esos escenarios. Yamileth Mercado peleó en aquella cartelera ante Ellie Scotney, con quien perdió su campeonato supergallo del CMB. Aun así, Nava considera que en México todavía cuesta convencer de invertir en las mujeres.

"Aquí todavía son un poco escépticos por el hecho de que somos mujeres, y a veces es difícil convencer. Hemos visto peleas buenas, muy atractivas, de choque, de técnica, y a pesar de eso no te pagan lo que se merecen", sostuvo la excampeona.

La imagen que más recuerda Taylor de su primera pelea con Serrano ocurrió días después, en un gimnasio.

"Unos días después de la pelea entré al gimnasio y había un grupo nuevo de niñas que estaban ahí porque la vieron. Ese es mi legado, poder inspirar a una nueva generación. Cuando las vi, se me llenaron los ojos de lágrimas".

¿Con quién pelea la Flakita?

Para Pérez, el problema empieza antes de negociar una bolsa. Dejó el boxeo amateur porque cada vez costaba más conseguirle rivales y terminaba enfrentando a mujeres mayores, hasta que su entrenador y su equipo decidieron que era momento de debutar.

La búsqueda sigue en el profesionalismo, porque algunas posibles rivales no aceptan o no pueden viajar.

"En mi caso, me cuesta agarrar peleadoras. Siento que no hay tanto apoyo y no hay muchas mujeres que practiquen este deporte", señaló.

Nava también encontró pocas contrincantes al inicio de su carrera, cuando entre las mexicanas apenas estaban Ana María Torres, Mariana Juárez y una Laura Serrano en el cierre de su trayectoria.

"Los gimnasios todavía no nos abrían mucho las puertas. Nos daban los costales, pero no te atendían, no te hacían caso. No lo veían como un deporte para nosotras", recordó.

Taylor vivió algo parecido en Irlanda. Empezó a boxear a los 10 años, cuando era la única niña del gimnasio y el boxeo femenil ni siquiera estaba permitido en su país.

La Flakita entrena con un equipo y tiene una referente a la que pudo acercarse durante la convención. Le gusta el juego de piernas de Nava y trata de incorporarlo a su preparación, y en Acapulco la excampeona le recomendó perseverar y tener disciplina.

"Jackie Nava es mi boxeadora favorita y siempre la voy a admirar", contó Pérez.

En su última pelea, la comisión no le permitió subir a seis rounds, la distancia que quiere alcanzar en 2027.

"Primeramente Dios, quiero subir a seis rounds, hacer otra pelea a esa distancia y ver si podemos pelear por un título nacional", explicó.

Para 2027, la Flakita quiere hacer cuatro o cinco peleas, con la meta de ser campeona mundial entre los 20 y 21 años, un plan que depende de encontrar rivales.