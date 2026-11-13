El boxeo mexicano cambia de peso: qué hay detrás del salto a divisiones mayores

Isaac "Pitbull" Cruz peleó desde el superpluma, con límite de 130 libras, hasta el superligero, de 140 y hoy ya no se ve de regreso en las divisiones bajas, un caso que abre la discusión sobre si el boxeador mexicano creció o solo cambió la forma de preparar su cuerpo.

"Por más que yo quisiera pelear en un peso chico no puedo porque mi cuerpo no me lo permite", explicó el campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a Sports Illustrated México durante la Convención 64 del organismo.

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México construyó buena parte de su prestigio con figuras como Ricardo "Finito" López, Humberto "Chiquita" González y Cristian Mijares, campeones en divisiones que iban del mínimo al supermosca. En los últimos 15 años, sin embargo, también ganó títulos en categorías donde casi no tenía presencia.

En junio de 2011, Julio César Chávez Jr. se convirtió en el primer mexicano campeón mundial de peso medio, de 160 libras, al vencer a Sebastian Zbik. Cinco años después, Gilberto "Zurdo" Ramírez fue el primero en ganar un título supermediano, de 168, ante Arthur Abraham.

Saúl "Canelo" Álvarez llegó a las 175 libras al noquear a Sergey Kovalev en 2019 y se convirtió en campeón de cuatro divisiones. Ramírez abrió otra frontera en marzo de 2024, cuando venció a Arsen Goulamirian y fue el primer mexicano campeón crucero, con límite de 200 libras.

Esas conquistas ampliaron el mapa del boxeo nacional, pero no demuestran por sí solas que los mexicanos sean hoy más altos o más corpulentos.

¿Qué cambió en la preparación?

Cristian Mijares conoce las exigencias de las divisiones pequeñas. Fue campeón mundial supermosca, de 115 libras, en una etapa en la que México dominaba esas categorías, y ubicó el cambio hace unos 10 o 15 años, sobre todo entre los peleadores de superligero hacia arriba.

"Ahora en el deporte hay mucha tecnología y hay preparadores físicos y hay muchos suplementos. Yo creo que puede ser factor a que la musculatura del peleador crezca", explicó.

El excampeón de Durango vio también una diferencia generacional.

"Los chavos de ahora ya crecen más que uno, compadre. Nosotros nos quedamos chiquitos", dijo.

Mijares puso a Canelo como el gran representante de esa transición y mencionó a Jaime Munguía entre quienes encontraron su lugar en divisiones más altas.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, coincidió en que el fenómeno se volvió más visible en México en la última década, aunque lo ve como parte de una evolución internacional que observa en las distintas categorías que regula el organismo.

"El boxeo mexicano siempre ha sido una potencia en las divisiones pequeñas, pero también ha habido muchos que han evolucionado en su corpulencia, han crecido y llegan a tener ya actividad en divisiones más altas", señaló.

Para Sulaimán no hay una sola causa.

"Es la alimentación, la forma de entrenar, de ejercitarse, la nutrición. Es una combinación de factores", agregó.

Eddy Reynoso, entrenador de Canelo en sus títulos de distintas divisiones y también de Munguía, habló desde el gimnasio.

"El boxeo mexicano ha crecido, también ha evolucionado lo físico, las suplementaciones, las técnicas. Todo esto ha ido avanzando y creo que el boxeador mexicano se ha adaptado muy bien", explicó.

Reynoso atribuyó parte del cambio a los propios entrenadores.

"Los entrenadores también hemos ido aprendiendo en México, nos hemos documentado. Todo va cambiando y creo que para bien", dijo.

Pitbull Cruz coincidió en la importancia del seguimiento médico. Contó que hoy hay herramientas para conocer mejor la respuesta de cada organismo, aunque él procura consumir pocos suplementos y trabajar bajo supervisión médica para evitar sustancias prohibidas.

El crecimiento físico tampoco es exclusivo de México. Un estudio publicado en 2019 en la revista Sport Sciences for Health, firmado por investigadores británicos, entre ellos Michael Lean, de la Universidad de Glasgow, analizó a 237 campeones y retadores de peso completo entre 1889 y 2019 y encontró que su estatura y su peso aumentaron con el tiempo, algo que los autores atribuyeron a mejoras en la nutrición y la salud, aunque el trabajo se limita a esa división y no mide el caso mexicano.

¿Crecieron los boxeadores o dejaron de sufrir la báscula?

Humberto "Chiquita" González, tres veces campeón mundial minimosca, de 108 libras, no está del todo de acuerdo en que los mexicanos sean hoy más grandes. Pertenece a una generación que convirtió las divisiones pequeñas en grandes espectáculos en México y Estados Unidos, y considera un error medir la importancia de un boxeador por su peso.

"México ha dado siempre al boxeo en todos los pesos", sostuvo.

González planteó otra explicación: algunos boxeadores de hoy prefieren evitar los sacrificios que exige mantenerse en una división chica. Un peleador puede subir porque ganó masa muscular o porque su cuerpo cambió con la edad, pero también porque decide pelear más cerca de su peso habitual.

La ciencia deportiva reconoce esa diferencia. Un posicionamiento publicado en 2025 por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva explica que los atletas de combate recurren a restricciones alimentarias y a pérdidas rápidas de agua corporal para dar el peso y que después del pesaje intentan recuperar líquidos y energía. El documento advierte que esas prácticas deben valorarse por sus efectos en la salud y el rendimiento, y reconoce que falta investigación sobre sus efectos a largo plazo.

Subir de división no siempre significa haber crecido, y a veces solo refleja cuánto peso está dispuesto a perder un boxeador antes de cada pelea.

¿Qué dice el caso de los Chávez?

Julio César Chávez ganó títulos mundiales en superpluma, ligero y superligero, de 130 a 140 libras. Su hijo fue campeón medio y después peleó en divisiones todavía mayores. El Gran Campeón Mexicano ubicó la coronación de Julio César Jr. como un punto de quiebre.

"Ya desde que se coronó mi hijo como campeón mundial medio, claro, han surgido ya boxeadores peso medio", afirmó antes de recordar las conquistas de Canelo.

Cuando le preguntaron por qué cambió la complexión de los peleadores, reconoció que no tiene una explicación definitiva.

"Nuestras divisiones siempre son de peso mosca, gallo, supergallo, pluma, superligero, wélter", recordó.

Chávez Jr., en cambio, terminó lejos de esas divisiones. Después de su título en las 160 libras peleó en crucero, cuyo límite está en 90.7 kilos, y hoy pesa alrededor de 93.

"Como peleo en peso crucero y yo peso 93 kilos, para 90 son tres kilos, entonces yo no batallo para el peso", relató.

Esa diferencia, señaló, le permite disfrutar más su preparación, comer sano y evitar lo que antes le costaba llegar al límite de una división más baja.

¿Llegará México al peso completo?

El Zurdo Ramírez llevó los títulos mexicanos hasta las 200 libras, pero un campeonato mundial de peso completo sigue pendiente para los boxeadores nacidos en México. Andy Ruiz Jr. hizo historia en 2019 como el primer campeón completo de ascendencia mexicana, aunque nació en California, y David Benavidez, también nacido en Estados Unidos, es otro ejemplo del éxito mexicoamericano en las divisiones altas.

Mijares cree que México seguirá produciendo campeones en categorías superiores, pero ve lejos el peso completo.

"Ya para un completo se me hace un poquito complicado, habría muy pocos, creo yo", admitió.

Para el excampeón, esas divisiones exigen características físicas que no se consiguen solo con entrenamiento o suplementos.

La tradición en los pesos chicos tampoco desapareció. Rafael Espinoza en pluma y Christian "Chispa" Medina en gallo siguen ganando títulos en divisiones históricas para el país, y el caso de Sergio "Yoreme" Mendoza entra de lleno en la discusión: en abril perdió en minimosca, de 108 libras, y el 10 de octubre, ya en mosca, de 112, noqueó en el quinto asalto a Ricardo Sandoval en Chicago para ganar los títulos del CMB y la AMB.

Pitbull Cruz, que llegó a pelear en las 130 libras, ya no contempla volver a esa división, y entre los campeones reunidos en Acapulco no hay una sola explicación de por qué.