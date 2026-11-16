William “Camarón” Zepeda, campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), agradeció el dinero que Turki Alalshikh metió al boxeo, pero dijo que al dirigente saudí le falta alguien que le indique qué peleas armar para darle al público los combates que pide.

“Creo que es algo muy bueno, pero hace falta alguien. Sabemos que le agradecemos el apoyo a Turki y a los árabes, pero creo que le hace falta un buen asesor que diga: ‘Sabes qué, esto sí, esto no, esto hay que checarlo’”, declaró Zepeda en entrevista con Sports Illustrated México durante la Convención 64 del CMB.

El mexicano ganó el título de las 135 libras el 1 de agosto ante Lamont Roach Jr. en Las Vegas.

“Hace falta un asesor que le diga a Turki: ‘Mira, yo sé de boxeo, hay que concretar estas peleas con ese dinero que puedes tener’”, añadió.

Cuando le preguntaron por los posibles efectos negativos de la inversión saudí, reconoció que no conoce esa parte del negocio y que, desde su perspectiva, dejó más beneficios que problemas.

Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento y de la Federación Saudí de Boxeo, impulsó a través de Riyadh Season algunas de las carteleras más grandes del mundo. El 31 de octubre, Riad recibió la función México vs. The World, en la que Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el campeonato supermediano del CMB y Jaime Munguía y Rafael Espinoza defendieron sus cinturones.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, analizó el mismo fenómeno desde el organismo que sanciona los títulos.

“Ha beneficiado de muchas maneras, pagando bolsas muy grandes a bastantes boxeadores. Y por otro lado, pues llevándolos a que peleen menos. Ese es el contrapeso, la desventaja”, explicó en entrevista con Sports Illustrated México.

Sulaimán destacó el contrato de cuatro peleas de Canelo con Riyadh Season y la presencia de otros mexicanos, como Munguía, en funciones con respaldo saudí y consideró que esa inversión ayudó a recuperar el interés internacional por el boxeo. Pero también marcó la distancia entre quien paga las carteleras y quien administra los campeonatos.

“Son intereses comerciales puros que no siempre concuerdan con la administración deportiva, la administración reglamentaria”, señaló.