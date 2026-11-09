El "Camarón" Zepeda, campeón mundial ligero del CMB, ve cerca su pelea en el Nemesio Diez

William “Camarón” Zepeda, campeón mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), estimó en un 90 por ciento las posibilidades de pelear en marzo de 2027 en el Estadio Nemesio Diez, la casa del Toluca, el equipo que sigue desde niño.

“Estamos a un 90 por ciento. Lo único que nos está dificultando, porque ya presentamos la idea, es el pasto, que lo cuidan mucho”, explicó el boxeador mexiquense a Sports Illustrated México, en el marco de la Convención 64 del CMB en Acapulco.

La idea es pelear un viernes de marzo, en un hueco del calendario del Clausura 2026 que reduzca el daño a la cancha, aunque todavía no hay fecha ni función confirmadas y el Toluca no se ha pronunciado sobre el proyecto.

El ex campeón del mundo Óscar de la Hoya, su promotor, habló en octubre de la posibilidad de pelear en México en el primer trimestre de 2027. El CMB, además, le ordenó una defensa obligatoria ante el cubano Jadier Herrera, campeón interino de las 135 libras.

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El plan del Nemesio Diez nació antes de conquistar el cinturón. Hace unos tres años, Zepeda recibió una invitación para conocer el estadio, recorrió los vestidores y la sala de trofeos del club y, al llegar a la cancha, imaginó cómo sería pelear frente a esas tribunas.

“Le dije: ‘El día que sea campeón del mundo quiero que me den la oportunidad de hacer mi primera defensa aquí’. Y me dijo: ‘Sí, con todo gusto’. Ya estoy metiendo presión para que me cumplan la promesa”, recordó sobre la charla con uno de los encargados del inmueble, cuyo nombre no recuerda.

Una pasión por el Toluca que empezó por su padre

Originario de San Mateo Atenco, Zepeda creció en una familia aficionada al Toluca. Su padre y sus tíos le heredaron una pasión que hoy lleva hasta el ring.

“Creo que como los Diablos, arriba del ring me convierto en lo que es un diablo, porque es mi trabajo. Sabemos que dependen muchas cosas a la hora de estar en el ring”, dijo.

Su primer recuerdo en el Nemesio Diez es un partido ante el América al que fue con su padre cuando tenía ocho o nueve años. No recuerda el resultado, pero sí la emoción de ver al Toluca frente a uno de sus grandes rivales.

Zepeda también estuvo en una final que ganaron los Diablos Rojos. No tiene clara la fecha y la ubica alrededor de 2010, el año en que el equipo conquistó el Torneo Bicentenario ante Santos Laguna.

Entre sus ídolos estaban José Saturnino Cardozo y Sinha, aunque Vicente Sánchez ocupaba un lugar especial por una razón ajena al futbol.

“Una vez en el periódico sacaron a Vicente Sánchez y tenía un pastor alemán. Yo soy súper fan del pastor alemán y más le agarré cariño por Vicente Sánchez”, contó.

El campeón que no quiso cambiar su estilo

La presión que hoy define a Zepeda nació en el Gimnasio Agustín Millán de Toluca, donde se formó con el entrenador cubano Carlos Enrique Duarte antes de representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014. Debutó como profesional en noviembre de 2015 y, a sus 30 años, es uno de los boxeadores mexicanos que ganaron por primera vez un título mundial en 2026.

En su ascenso venció a Joseph Díaz, Maxi Hughes, Giovanni Cabrera y Tevin Farmer. En julio de 2025 sufrió su primera derrota, por decisión unánime ante Shakur Stevenson, cuando buscaba el campeonato mundial ligero.

Un año después tuvo otra oportunidad. El 1 de agosto de 2026 derrotó a Lamont Roach Jr. por decisión unánime en Las Vegas para quedarse con el título vacante del CMB y llegar a una marca de 34 victorias, 27 nocauts, y una derrota.

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Zepeda señaló que la clave para convertirse en monarca mundial fue pulir sus movimientos y combinaciones sin renunciar a la presión ofensiva que lo distingue.

“Me decían: ‘Hay que cambiar tu estilo’. Le digo: ‘Es que no podemos cambiar mi estilo porque es algo que a mí me ha llevado hasta donde estoy. Hay que mejorarlo’".

El cinturón también le cambió la vida fuera del ring. Las peticiones de fotos se multiplicaron, aunque en sus días libres sigue poniéndose ropa de trabajo para cuidar el pasto, atender a sus perros o transportar materiales, tareas que prefiere hacer personalmente y que sorprenden a quienes lo reconocen como campeón mundial.

“He tenido un gran cambio en todos los aspectos, pero trato de no estar tan elevado, porque sabemos que mientras te elevas puede la caída ser muy dura”, reconoció.

Alexis Vega, la Perra Brava y la entrada que imagina

El campeón contó que conversó con Alexis Vega, figura del Toluca bicampeón, y que ambos podrían reunirse para intercambiar experiencias sobre la mentalidad de los deportistas de alto rendimiento.

“Sabemos que entre deportistas ya nos ubicamos, ya nos conocemos. Sabemos que la mentalidad juega un papel muy importante para lograr lo que sea”.

Zepeda todavía no habla en persona con Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, aunque ambos se siguen en Instagram. Lo que sí tiene claro es cómo quiere entrar si la pelea llega al Nemesio Diez: con la Cumbia de los Trapos y el ambiente de la Perra Brava, una de las porras más reconocidas de la afición escarlata.

“Ya me imaginé ahí entrando al estadio con la Cumbia de los Trapos y la Perra Brava ahí”, relató.

Zepeda cumplió su parte de la promesa al ganar el cinturón y ahora la pelea depende de que el Toluca encuentre un viernes de marzo en el que el pasto del Nemesio Diez aguante una función de box.