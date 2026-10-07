Canelo quiere pelear en el Azteca, pero que la última sea en Guadalajara

Saúl “Canelo” Álvarez está de regreso y, a unos días de volver al ring, asegura que su cuerpo y su mente están listos para enfrentar a Christian Mbilli. El mexicano también confirmó que existe una posibilidad real de pelear próximamente en el Estadio Azteca, aunque descartó que necesariamente sea su última pelea.

Después de más de un año de inactividad, Canelo Álvarez asegura sentirse recuperado y preparado para volver al cuadrilátero. El mexicano explicó que el periodo alejado de los combates era necesario para que su cuerpo pudiera recuperarse y ahora sólo piensa en volver a pelear.

“Soy un peleador. Después de un periodo de inactividad, creo que mi cuerpo necesitaba este tiempo para recuperarse y ahora estoy listo. Ya quiero estar en el ring”, señaló en sus instalaciones en España, donde hace un campamento previo a su pelea.

Su regreso será ante Christian Mbilli, un rival al que reconoce como un peleador de primer nivel por su volumen de golpes y su estilo de presión. Canelo sabe que tendrá enfrente a un boxeador que buscará llevarlo a una pelea de ritmo alto.

“Mbilli es un gran peleador, es un peleador de primer nivel. Lanza muchos golpes y es campeón por una razón. Me da gusto enfrentar a campeones”, sostiene.

🇲🇽 MEXICO VS THE WORLD 🌍



🥊 Canelo Alvarez vs Christian Mbilli



👑 WBC Super Middleweight

📆 October 31st

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La derrota ante Terence Crawford también apareció en la charla. Canelo aseguró que analizó sus errores y encontró una de las principales razones de aquella actuación: su preparación fue buena, pero su cabeza no estuvo completamente enfocada durante las semanas previas.

“Cuando pierdes, siempre miras hacia atrás y analizas tus errores. Me di cuenta de que, a este nivel, la diferencia entre ganar y perder es muy pequeña”, explicó. Ahora asegura que aquella experiencia quedó atrás y que su atención está puesta completamente en Mbilli.

El mexicano también respondió a las dudas sobre su edad y sus condiciones físicas. Aseguró que sus reflejos, reacción, potencia, fuerza y musculatura están al 100 por ciento e incluso comparó el estado actual de su cuerpo con el que tenía cuando tenía 25 o 26 años.

Parte de esa preparación la ha realizado en Europa. Canelo explicó que decidió entrenar ahí después de los problemas de adaptación que sufrió antes de su pelea en Arabia Saudita. Según relató, estudió que el cuerpo necesita alrededor de 21 días para adaptarse a un nuevo horario y por eso decidió anticipar su llegada.

“Llevo entrenando aquí un poco más de un mes y me siento muy bien”. Pero uno de los temas que más atención generó fue su futuro.

Canelo evitó ponerle fecha a su retiro. Aunque reconoce que cada vez se habla más de sus últimas peleas, aseguró que no quiere seguir alimentando esa conversación porque actualmente se siente bien y no sabe cuándo llegará el final de su carrera.

“No quisiera decir cuándo será mi última pelea, porque la verdad es que no lo sabemos”, afirmó.

En ese escenario aparece el Estadio Azteca

Canelo reveló que ya sostuvo una conversación con Emilio Azcárraga y que la posibilidad de pelear en el inmueble es real. La idea, explicó, sería concretarla a corto plazo y no necesariamente como la última pelea de su carrera.

El Azteca le dejó una impresión especial durante su reciente visita para apoyar a la Selección Mexicana. La atmósfera que vivió durante el Mundial terminó de despertar su ilusión por subir al ring en uno de los escenarios más emblemáticos de México.

Sin embargo, si tuviera que elegir el lugar para despedirse del boxeo, Canelo tiene otra respuesta: Guadalajara, la ciudad donde comenzó su carrera.

Mientras ese momento llega, el mexicano asegura que su prioridad sigue siendo la misma: pelear. Su regreso ante Mbilli será el siguiente capítulo de una carrera que, por ahora, todavía no tiene fecha de cierre.